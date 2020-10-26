【國泰裁員】工會指會員對新合約感不安需時細閱條款　要求資方延長簽署時限

▲ 國泰空中服務員工會要求公司延長留任員工簽署新合約的時限。（經濟日報資料圖片）

國泰航空日前宣布削減逾5,000名本港員工職位，並停止營運國泰港龍航空，部分留任員工需於14天內簽署新合約。國泰空中服務員工會今日（26日）召開緊急會員大會，商討公司裁員賠償安排及資方所訂的新合約。工會指有逾360名會員出席，不少會員反映需時考慮是否簽新合約，要求資方延長簽署時限；工會明日（27日）將與公司會面。

工會傍晚見傳媒，交代大會情況。國泰空中服務員工會主席王思敏表示，緊急大會分3個時段舉行，共有5場會議，有約360名會員參與，亦有140人登記後補，反映員工對事件的重視。

王思敏指，會上會員最關注新合約改動下，將會屬一份永遠更改聘用條款的合約，公司要求會員在14日內決定是否簽署新合約，若於首7日確認，將可獲得一筆過渡性津貼，不少會員認為新舊合約變動大，需時細讀條款，即使向公司查詢但不獲具體回覆，內容模棱兩可。

她說，部分員工基本薪金下調達4成，以及擔心強積金對沖方案會減少退休金，批評國泰要求員工在14日內回覆是否接受新合約時間太短，而不少會員未有細讀新合約條款就已簽署，感到後悔，但憂若不在限期內簽新約，就會被解僱，部份年資較輕的同事或因此不獲遣散費，不少會員已陸續向勞工處求助。

王思敏批評，資方向員工發放的資訊混亂﹑不統一，部分會員對新合約感到不安，形容感覺像被迫做決定，工會要求管理層延長員工簽署新合約的時限，否則不排除發起集體行動，工會明日將會再與管理層會面。

她續言，公司新合約列明，即使工會與公司談判後達成協議，會員亦要親自去信公司才能享有協議定明的福利，批評公司漠視工會代表性及集體談判權。

國泰航空10月21日宣布重組計劃，削減約8,500個職位，佔集團3.5萬個總職位的24%，包括5,300名本港員工，並停止營運擁有35年歷史的國泰港龍航空，而是次未被裁員的職員需簽署新合約，薪酬及福利大減。

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記者：陳曉瑩