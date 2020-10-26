陳肇始WhatsApp被盜　食衛局︰已向警方提供資料

▲ 陳肇始WhatsApp帳戶早前被入侵。（資料圖片）

食物及生局局長陳肇始的手機通訊軟件WhatsApp帳戶，早前曾被入侵而短暫未能使用，近日都透過助理回覆WhatsApp信息。食衛局表示，今早（26日）已經向警方提供所需資料，以作跟進，又表明知悉事件發生後，已將事件馬上通報政府資訊科技總監辦公室，和政府資訊保安事故應變辦事處了。

不過，食衛局就未有提到局長的WhatsApp到底是何時被入侵，以及如何發現被盜等詳細過程，只表明，在資訊科技組同事跟進及檢查後，至今未有發現與政府工作相關的資料外洩。政府資訊科技總監辦公室就提到，政府一直都會定期，為包括問責官員在內的所有政府人員，提供資訊安全培訓，如教學視頻、網上測驗等，目前已向食衞局提供協助。

網絡上被盜帳戶的情況屢見不鮮，有人甚至冒充帳戶使用者，向親友發出信息騙取金錢。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，WhatsApp帳戶被駭入的情況其實頗為常見，但局長的手機通訊錄，或涉及不同政策局聯絡號碼，帳戶被盜，如同夾萬鑰匙被盜用，擔心有機密因此外洩。

他提醒市民，要防止WhatsApp或其他通訊軟件被盜，應開啟「兩步驗證碼」，同時不要隨便開啟不明來歷的鏈接，以及提防騙徒假扮他人騙取「兩步驗證碼」。

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