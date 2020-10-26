  • 24°C
香港時間 : 20201026日 (一) 23:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


趨勢分析


投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

陳肇始WhatsApp被盜　食衛局︰已向警方提供資料

政治 22:30 2020/10/26

分享：

熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

陳肇始WhatsApp帳戶早前被入侵。（資料圖片）

食物及生局局長陳肇始的手機通訊軟件WhatsApp帳戶，早前曾被入侵而短暫未能使用，近日都透過助理回覆WhatsApp信息。食衛局表示，今早（26日）已經向警方提供所需資料，以作跟進，又表明知悉事件發生後，已將事件馬上通報政府資訊科技總監辦公室，和政府資訊保安事故應變辦事處了。

不過，食衛局就未有提到局長的WhatsApp到底是何時被入侵，以及如何發現被盜等詳細過程，只表明，在資訊科技組同事跟進及檢查後，至今未有發現與政府工作相關的資料外洩。政府資訊科技總監辦公室就提到，政府一直都會定期，為包括問責官員在內的所有政府人員，提供資訊安全培訓，如教學視頻、網上測驗等，目前已向食衞局提供協助。

網絡上被盜帳戶的情況屢見不鮮，有人甚至冒充帳戶使用者，向親友發出信息騙取金錢。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，WhatsApp帳戶被駭入的情況其實頗為常見，但局長的手機通訊錄，或涉及不同政策局聯絡號碼，帳戶被盜，如同夾萬鑰匙被盜用，擔心有機密因此外洩。

他提醒市民，要防止WhatsApp或其他通訊軟件被盜，應開啟「兩步驗證碼」，同時不要隨便開啟不明來歷的鏈接，以及提防騙徒假扮他人騙取「兩步驗證碼」。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

撰文 : 傅流螢

相關文章

【新冠肺炎】第四波疫情或提早出現　陳肇始：會積極研究再設臨時檢測中心
10:49 2020/10/18
【新冠肺炎】第四波疫情或提早出現　陳肇始：會積極研究再設臨時檢測中心
陳肇始︰「健康碼」籌備工作已完成　正待與內地及澳門商討條件及時間表
15:28 2020/10/18
陳肇始︰「健康碼」籌備工作已完成　正待與內地及澳門商討條件及時間表
陳肇始今早赴廣州出席中醫藥發展會議　下午返港
11:18 2020/10/22
陳肇始今早赴廣州出席中醫藥發展會議　下午返港
方保僑 WhatsApp 政治 陳肇始

最高瀏覽

【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
16:54 2020/10/24
【新冠肺炎】42歲男子居將軍澳初步確診　 患者病毒量高屬不明源頭個案
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
13:46 2020/10/22
【明星BB床】譚凱琪選用北歐星級BB床　索價8千可零歲瞓到10歲
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡
13:18 2020/10/19
【抽脂風險】為做最美新娘做手臂抽脂　23歲模特兒手術中途心跳停止身亡