【新冠肺炎】50人接受恢復血漿治療30人康復　現存量可多治逾40名重症患者

▲ 港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅希望，可增加20至30包恢復血漿，以應付新一波疫情的到來。（曾耀輝攝）

新冠肺炎至今奪去逾百港人性命，惟有效疫苗仍未面世，治療方案成為重中之重，其中重症患者可用恢復血漿（即康復者捐出的血漿）治療。負責研究的港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅表示，至今已有50人接受恢復血漿治療，當中30人已康復，11人不幸離世，9人情況仍嚴重；而目前庫存夠用於醫治逾40名病人，孔冀可增加20至30包存貨以應付新一波疫情的到來，呼籲康復者踴躍捐贈，尤其最為短缺的AB型血康復者。

孔繁毅籲康復者 踴躍捐贈

一名曾患淋巴腫瘤的67歲婦，於康復一年後不幸再染上新冠肺炎，因自身免疫系統較差而無法產生抗體，在使用蛋白酶抑制劑、利巴韋林及瑞德西韋後均無明顯好轉，仍需留醫深切治療部，但在接受兩次恢復血漿至康復出院僅花三周，現時已恢復至感染前狀態。

至今共有50名重症患者接受恢復血漿治療，當中30人已康復，9人情況仍嚴重，11人不幸離世，死亡率為22％，孔繁毅引述英國牛津大學今年6月發表的研究結果指，需要使用呼吸器的新冠肺炎患者死亡率達41％，換言之，使用恢復血漿治療後，其死亡率可下降約一半。

▲ 適合捐贈恢復血漿的條件較高，如必須為年齡介乎18至60歲的男士，而在覆診時其中和抗體濃度須有1︰80或以上（受訪者提供）

截至今日，共有5,050名新冠肺炎確診或疑似病人康復出院，孔繁毅表示，截至上周四，已有50名康復者捐出血漿，問到為何只佔康復者約1%，孔解釋指由於適合捐贈的條件較高，如必須為年齡介乎18至60歲的男士，而在覆診時其中和抗體濃度須有1︰80或以上（即血漿稀釋80倍後仍可抑制病毒），「所有康復者中，只有少於5%人符合。」此外，有其他長期病，如糖尿病、心臟病，或血管較幼、體重低於50公斤等人亦不在考慮之列，「變相很難找到合適的捐贈者」。

孔續指，現時使用的恢復血漿來自第三波疫情的康復者，因由體內產生抗體起，大部分人的抗體濃度會於3個月後跌至原來的四分之一。而50名捐贈者中，約有2成人體內抗體濃度達1︰320或以上。孔表示，若患者感染新冠肺炎後屬於重症，即出現肺炎及相對年輕，其抗體濃度均會較高，「（抗體濃度）1︰80只可捐1至2次，而1︰320、1︰640可維持較久，捐贈者中，其中一位曾捐過5次，另有5人超過3次。」相反，若感染後為無病徵，所產生抗體則會較少。

慎選參與旅遊氣泡國家

本港疫情處於第3波尾聲，港府正積極與多個國家商討組成「旅遊氣泡」，恢復旅客往來，惟仍需視乎各地疫情走勢。

孔繁毅預料第4波疫情會由輸入個案引發，但相信若病毒沒出現大轉變，而本港做好感染控制措施，「就算有第4波，感染人數都很少」。至於現階段應否與其他國家恢復旅客往來，孔指若其他國家沒出現當地本土個案便可考慮：

未有疫苗之前，呢方面要小心考慮。

至於港府計劃強制檢測以揪出社區隱形患者，孔表示，機場入境人士或高風險者均「值得做」，如有大廈出現確診者，其所有住客均需接受強制檢測，但就不贊強制全港檢測：

一次性社區檢測是不是有用呢？講緊cost benefit。而一次性社區檢測不是拖長2至3周來做，而是2至3日要做完，如山東青島3日內做到數百萬人，如做到此目標，才可有效找到隱形患者。

▲ 孔繁毅預料第4波疫情會由輸入個案引發，但相信若病毒沒出現大轉變，而本港做好感染控制措施，「就算有第4波，感染人數都很少」。（曾耀輝攝）

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記者：鄧凱文

