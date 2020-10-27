直資校迎日韓風必修第3語言　慕光︰學生興趣先行

▲ 慕光英文書院計劃於下學年起初中推出「三文四語」課程，必修日語或韓語。左起為校長梁超然、中六生周燦林、中五生羅倩瑩及助理校長金禮賢。（馮琪雅攝）

日韓文化盛行，近年不少年輕人夢想到當地升學或工作，但要先排除語言障礙。觀塘直資學校慕光英文書院擬斥資逾100萬元，推出「三文四語」課程，下學年起由中一級開始，要求初中必修第3語言，讓學生選修日語或韓語科，以興趣先行，助基層學生開拓國際視野。

為鼓勵學生在高中繼續學習進階日韓語，以達到入讀日韓頂級學府的當地語言水平，學校亦會資助至少一半相關考試費。

慕光英文書院校長梁超然表示，學校自2013年轉為直資後，一直希望推動課程國際化，近年率先透過自家設計「EXCEL 24」課程，以興趣班形式，讓學生在常規課堂學習基礎日語、韓語及其他音體藝活動。

下學年入讀中一 可選日或韓語

梁超然續說，隨着近年學生對日韓文化興趣增加，日語班及韓語班均反應熱烈，每次都超額報名3至4倍，考慮到透過興趣班局限，學校計劃將兩種語言，一併納入2021/22學年展開的三文四語課程。

下學年起入讀中一級的學生，除中文（包括廣東話及普通話）及英文外，可按其興趣選擇日語或韓語基礎課程，作為其第3語言科目；於下學年升中二的學生，亦可自由選修，不設報讀人數上限。

學校擬於上學期先以Excel 24興趣班形式，讓學生在平日試堂；下學期每逢周六上午增設1至1.5小時課堂，全面教授聽說讀寫能力。

設口試筆試 成績不影響升留班

根據學校規劃，這批學生升讀高中後，第3語言將轉為選修科。為鼓勵學生繼續修讀及應考相關語言考試，包括「日本語能力試驗」或「韓國語能力考試（TOPIK）」，校方將不論貧富資助一半考試費，家境有經濟困難的學生最高可獲全額資助，校方亦會為有需要的學生提供額外資助，並以獎學金獎勵成績優異學生。

目標讓學生在畢業前，考獲符合日本或韓國知名大學的語言水平入學要求，例如日本的早稻田大學及京都大學均須達到N2水平。

學校擬於初中每個學期設校內考評，包括口試及筆試，梁超然說不希望為學生增加無形壓力，故有關考評成績不影響升留班，本月中初步向家教會交代計劃，獲得家長普遍支持：

學習語言以興趣行先，現在相信很難找到不喜歡日本或韓國的年輕人，因學生學習興趣濃厚，相信能夠學好的機會很大。

堅守創辦人遺訓 平民辦學不變

梁超然指，學校將增聘10至15名合資格的日語和韓語導師，首兩年每年料斥資逾100萬元，而學校以平民直資作定位，全年學費為2,000元，他承諾堅守慕光創辦人杜葉錫恩堅持平民辦學的遺訓，目前無計劃加學費，辦學團體亦已預留資金作獎助學金。

他指校內有不少基層學生，基層學生往往因為學校的栽培條件及家庭支援，未必能夠擁有國際視野，因此學校使命便是幫助學生拓闊視野，傳承港人懂得多種語言的優勢，加上內地強調中日韓經濟合作，

即使不到日韓讀書，日後搵工識多種語言都有好大優勢。

學校亦會定期舉辦日本或韓國姊妹友好學校的教育交流團，在初中安排學生親身到日本或韓國的姊妹友好學校交流，慕光目前已跟日本兩間中學成為友好交流學校，以及與韓國一間中學締結姊妹學校。校內亦會定期舉辦文化活動，讓學生了解當地文化及歷史等。

慕光英文書院屬觀塘區內直資男女校，有參加教育局中學學位分配辦法的統一派位，為「不選不派」中學；中一自行分配學位階段會透過面試，了解學生的待人接物禮貌態度、學習目標、興趣及求知態度等，作為取錄標準，預計明年取錄130多名中一生。

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記者：馮琪雅