慕光英文書院擬引入GCE課程　邁向國際化平民直資

▲ 慕光英文書院以平民直資作定位，目標將來成為一間「人人都負擔得起的國際化學校」。（馮琪雅攝）

慕光英文書院校長梁超然前年上任後，推動多項課程改革，他透露有意在3至4年後再引入GCE高考或國際文憑大學預科課程（IB）等國際課程，與香港中學文憑試（DSE）雙軌並行，希望做一間「人人都負擔得起的國際化學校」，目前全年學費2,000元，未來加價空間小。

辦海外交流團 為引課程鋪路

梁超然指，學校以往主力辦內地交流團，自2018年他上任後推動學生學習日語及韓語、近年首辦日本交流團等，明年亦擬推第3語言學習，亦是為未來3至4年後引入國際課程鋪路。

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梁超然說，學校雖然有不少基層學生，但每年都有部分人到英國升學；他參考自己早年在優才（楊殷有娣）書院參與籌辦IB課程的經驗，需要龐大人力物力，暫時未必適合慕光，故目前傾向引入GCE高考課程。

▲ 慕光英文書院校長梁超然前年上任後，推動多項課程改革。（馮琪雅攝）

拒「貴族化」 盼人人可負擔

他預計3至4年後引入國際化課程，除籌辦課程，亦會做好家長游說工作，強調不忘辦學宗旨，拒辦「貴族化」直資，承諾會在學費等各方面取得平衡，

希望維持在家長好容易接受的水平。

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記者：馮琪雅