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中六生修中史遭校長「誤導」　醉心東洋史

社會 00:41 2020/10/27

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

慕光英文書院近年開始舉辦日本交流團，圖為沖繩民宿主人教授慕光學生製作傳統琉球家常飯。（受訪者提供圖片）

近年愈來愈多年輕人希望到日本及韓國發展，原本是典型理科人、曾在奧數比賽奪獎的慕光英文書院中六生周燦林，受任教中史的校長熏陶下，過去兩年自修中史，醉心日本京都學派的論說，已計劃在本港升讀大學後，再到京都大學修讀東洋史。

冀本地升大學　再赴京都進修

周同學明年應考中學文憑試，除選修物理及數學延伸部分（M2）外，同時對中史有濃厚興趣，惟中史科課堂與物理科相撞，故讀中四時主動請求校長梁超然教他中史，最終獲校長破例每周一對一親授。

直資校迎日韓風必修第3語言　慕光英文書院︰學生興趣先行

愛好日本文化的梁超然笑言是「錯誤引導」周同學，向他分享日本史家的看法，包括從中國人角度出發理解中史的京都學派，並曾參加過兩次日本交流團，讓他萌生日後到京都大學修讀東洋史的想法。

周自言出身基層家庭，現時難負擔到日本讀大學，現正考慮明年完成DSE後，在本港大學修讀精算或中史，期間學習日語，其後再到日本研究東洋史。

同校中五生羅倩瑩喜歡與母親在家煲韓劇，亦透過學校的Excel 24課程初次學習韓文，跟周一樣希望先在港完成學士學位，日後希望到韓國發展，目標在當地任職心理醫生。

慕光英文書院擬引入GCE課程　邁向國際化學校

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記者：馮琪雅

中學 京都 日本 Telegram DSE 興趣

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