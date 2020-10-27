DSE理科生自修中史遭校長「誤導」　擬赴日本研讀東洋史

▲ 慕光英文書院應屆中文學文憑試考生周燦林，受任教中史的校長熏陶下，希望日後到日本研讀東洋史。（馮琪雅攝）

近年愈來愈多年輕人希望到日本及韓國發展，原本是典型理科人、曾在奧數比賽奪獎的慕光英文書院中六生周燦林，受任教中史的校長熏陶下，過去兩年自修中史，醉心日本京都學派的論說，已計劃在本港升讀大學後，再到京都大學修讀東洋史。

冀本地升大學 再赴京都進修

周同學明年應考中學文憑試，除選修物理及數學延伸部分（M2）外，同時對中史有濃厚興趣，惟中史科課堂與物理科相撞，故讀中四時主動請求校長梁超然教他中史，最終獲校長破例每周一對一親授。

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愛好日本文化的梁超然笑言是「錯誤引導」周同學，向他分享日本史家的看法，包括從中國人角度出發理解中史的京都學派，並曾參加過兩次日本交流團，讓他萌生日後到京都大學修讀東洋史的想法。

周自言出身基層家庭，現時難負擔到日本讀大學，現正考慮明年完成DSE後，在本港大學修讀精算或中史，期間學習日語，其後再到日本研究東洋史。

同校中五生羅倩瑩喜歡與母親在家煲韓劇，亦透過學校的Excel 24課程初次學習韓文，跟周一樣希望先在港完成學士學位，日後希望到韓國發展，目標在當地任職心理醫生。

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記者：馮琪雅