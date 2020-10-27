【湯馬戀】傳馬國明向靚湯求婚成功　明年初娶湯洛雯外父送半億大屋

▲ 傳馬國明與湯洛雯明年初結婚。

男神馬國明與靚湯湯洛雯明年初結婚？今日（10月27日）有媒體爆料指，現年46歲的馬國明，與33歲湯洛雯雖然今年6月才拍拖，不過馬明已向靚湯求婚，並獲女方答應，傳二人將明年初結婚。

而且有指TVB為兩人籌備婚禮，現在已暗中為二人聯絡贊助。另外，靚湯湯洛雯去年購入4,581萬元的馬鞍山雲海別墅中的Lily Avenue逾2,000呎別墅單位。

雖然該物業的業主名是靚湯，不過據悉實際由她的父靚湯鎮宗出資購入，原計劃買入由湯家所住，現在湯父豪送予女兒作嫁妝。

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▲ 馬國明湯洛雯拍拖4個月傳快結婚。

馬明靚湯早視彼此為結婚對象

其實馬國明與湯洛雯拍拖後不時放閃，靚湯曾表示不排除閃婚的可能。

可是在今年9月靚湯洛雯為珠寶店任開幕嘉賓時澄清不排除閃婚只是講笑：「我是有計劃的人，結婚涉及很多事情。」

但她承認與馬國明有討論過結婚：「拍拖梗有溝通過，他是結婚對象，我幾多歲呀？唔玩啦，亦都唔好搵我玩。」

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靚湯家人對未來女婿十分滿意，湯爸爸和湯媽媽曾表示給馬國明100分，湯媽媽天稱放心將女兒交給對方。

當時靚湯知道此事回應笑指：「他對我的家人是很好的，所以都值100分。不過若然要扣分的話就給他98分，讓他可以做2分的進步空間。」真是甜到爆。