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【防疫措施】林鄭月娥公布全港4區將設檢測中心　社交距離措施無條件大幅放寬

社會 10:06 2020/10/27

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港府將於港島、九龍、新界東、新界西4區，長期設檢測中心。

本港第三波新冠肺炎疫情處於尾聲，過去10日，本地雖仍有源頭不明個案，但每日僅零星1至2宗，且昨（26日）更再度出現本地「零確診」。行政長官林鄭月娥今日（27日）表示，將於港島、九龍、新界東、新界西4區，長期設社區檢測中心，可供市民日後出外，或者用作健康碼或旅遊氣泡時，可自費取得檢測結果，稍後經過招標後會公布詳情；機管局今周亦會推出快速病毒檢測試驗計劃，讓抵港市民使用。

林鄭月娥又指，目前沒有條件大幅度放寬社交距離措施，但會作出稍微調整，調整方向會在維持目前的防控的前提下，精準地恢復企業多一些經濟交往，食衞局局長今日稍後會交代。

消息指，本周四(29日)將屆滿的限聚令等多項防疫措施，港府料會在今日（27日）公布微調部分措施，主要涉食肆的限制，有機會將輕微放寬。

目前，港府要求食肆一枱最多只能坐4人及顧客人數只能容納座位數目的一半，堂食時間也只能到午夜12點前。不過，在過去一連三日的重陽假期，巿民紛紛外出消費及用膳，不少食肆都坐滿人，部分更重現巿民在餐廳外排長龍等候用餐的景象。不少巿民期望當局能盡快放寬一枱最多只能坐4人的限制及延長可堂食時間。

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記者：陳子謙

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