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【天王生日】郭富城攬妻女慶祝55歲生日　疫情下更珍惜家庭時光：內心很是感恩

娛樂 10:30 2020/10/27

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10月26日是天王城城生日。

昨天10月26日是天王郭富城的生日，在疫情下，天王與太太方媛（Moka）和一對女兒Chantelle和Charlotte慶祝55歲生辰。簡約而真摯的慶祝令天王郭富城真情流露，感謝家人、工作團隊和粉絲多年來的愛戴。

城城在個人社交媒體分享攬妻女慶祝的照片，並寫下長文多謝大家：「每年的1026，我都得到家人、工作伙伴們、朋友們、還有來自各地粉絲們的祝福，內心很是感恩，覺得自己很幸福，可以一直無間斷得到祝福。」

【天王爸爸】郭富城培育女兒有感恩之心　城城罕有公開談囡囡生活點滴

城城55歲。（湯炳強 攝）

【麥路人】郭富城請罕見病團體及基層家庭睇戲　城城：困境中互相扶持

城城難得與家人度過生日

疫情下仍無阻大家對城城的心意：「過去有些生日的日子，都湊巧在工作之中，也沒有什麼大事慶祝，今年碰上完成電影拍攝，可以有一個生日的小假期，也是和工作團隊及家人於防疫范圍可行情況下的小聚，切個蛋糕許個願，簡約而真摯。」

各地粉絲亦發揮創意祝城城生日快樂：「而在這個日子，也看到各地粉絲們，自發地組團唱歌、舉行火鍋生日宴，剪輯音樂和電影花絮祝福片，名式各樣的隔空慶祝及打氣。彷如我身在現場般來祝賀，令我很感動。」

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城城感謝粉絲支持

城城衷心感謝大家的用心：「這些都是一直長久支持我的粉絲們，多年來自發舉行的慶生活動，他們很多也是和我一起成長，這些支持，實在窩心，而我也一一收到。」

有大家的支持，也能成就今日的天王郭富城：「作為一個表演者，得到支持者堅心支持，實在是莫大福氣，我會把這些支持化成動力，努力做好每個作品，呈奉予大家分享，作為我對大家的感謝。我也謝謝和我合作無間的團隊，對我一直的用心和支持。」

城城一臉幸福。（取自郭富城IG）

最後城城祝福大家：「也謝謝家人帶给我的快樂。有團隊才有力量，有粉絲就有動力。有家就有愛。謝謝大家在1026的祝福，希望大家都開心平安，我今天生日很快樂！祝大家也快樂。」

為兩孩之父的城城，即使工作繁忙，也會抽空陪伴女兒，對她們的教導亦十分著緊。

在疫情期間，城城在家中時間變長，接受媒體訪問時坦言很享受親子時光。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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