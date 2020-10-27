【新冠肺炎】消息：新增5宗輸入確診個案　連續兩日本地零確診

▲ 消息指新增5宗輸入確診個案。

本港第三波疫情持續，昨日（26日）新增8宗確診個案，全屬輸入個案。消息指，本港今日（27日）新增約5宗輸入確診個案，沒有本地感染病例，即連續兩日本地零確診。

特首林鄭月娥公布全港4區將設檢測中心，而今周四將屆滿的社交距離措施沒有條件大幅放寬，詳情即看：【下一頁】

林鄭指強制檢測法律工作已展開，將針對有病徵及高風險等人士，詳情即看：【下一頁】

政府感染風險通知App未來一至兩周推出，市民可自願性下載，詳情即看：【下一頁】

居內地港人下月起限額制豁免檢疫14天，而香港與新加坡的「航空旅遊氣泡」亦料於下月實施，詳情即看：【下一頁】

衞生防護中心正繼續跟進確診個案的流行病學調查及接觸者追蹤的工作。就個案詳情及接觸者追蹤資料，有鑑近日疫情嚴峻，中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生。有見近日多宗個案涉及長者，中心強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩