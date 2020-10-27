【施政報告2020】林鄭月娥下周率團上京3日商討支援香港經濟措施　11月底公布施政報告時間不受影響

▲ 行政長官林鄭月娥。（梁偉榮攝）

行政長官林鄭月娥早前押後宣讀《施政報告》，並將啟程到北京商討惠港措施。她今早表示，將於下星期將率團到北京3日，與各中央部委商討特區政府提出的一系列支援經濟措施，同行的有5位局長。

林鄭月娥表示，將於下周二完成早上的行政會議後，會先到深圳進行檢測，並留宿一晚，再出發到北京，預料會留在北京三日，其間將於各中央部委商討特區政府提出的支援香港經濟措施，期後會轉到廣州及深圳，與當地政府討論有關粵港澳大灣區建設及港深合作，由於有關安排仍會有調整，故不可再詳述有關安排。

隨團的官員包括財經事務及庫務局局長許正宇、運輸及房屋局局長陳帆、食物及衞生局局長陳肇始、創新及科技局局長薛永恆、政制及內地事務局局長曾國衞，以及特首辦主任陳國基。

林鄭指出，有關的安排不會影響發表施政報告的時間，目前仍然計劃在11月底前發表。

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳子謙、郭詩詩



