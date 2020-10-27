【創意點心】灣仔明閣玩fusion雞尾酒配點心　每位338元悠閒周末味蕾激新享受

▲ 灣仔明閣推$338/位點心配雞尾酒周末中午餐。(餐廳提供)

星級粵菜食府明閣(灣仔)全新推出「秋日雞尾酒配精緻點心」周末中午餐，把中式點心與創意雞尾酒結合，包括6款點心配兩款全新雞尾酒，分別：「鮮味賽螃蟹餃、傳統蜂巢芋角、醋香鱈魚酥」配鹹味Ming Court Mojito，及「貴妃醉蝦餃、油雞樅菌水晶球、黑椒和牛千絲酥」配以麻辣Mala Mary。

另外，新任調酒師Elmo Li 亦帶來全新系列雞尾酒，以甜、酸、苦、辣、鹹「五味」作主題，創作了味道各有個性的雞尾酒，除了以上的鹹、辣味外，還有甜的Save the Date:，基酒為威士忌，加入紅棗桂圓茶、檸檬汁、紅棗糖漿及椰子奶，酒色通透，味道甜美。

▲ 有甜的Save the Date:，基酒為威士忌，加入紅棗桂圓茶、檸檬汁、紅棗糖漿及椰子奶，酒色通透，味道甜美。(餐廳提供)

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酸的代表Miss Bai，以中國江小白白酒混合柚子糖漿、檸檬汁及梳打水調配而成，白酒結合柚子帶來一種清爽的味道，入口散發出淡淡的果香。而苦的 Petrichor，便用西柚味氈酒混合烏龍茶，再加上冷泡烏龍茶、日本柚子苦精及少許糖漿，味道苦中帶甜，令人一試難忘。

價錢：$338/位（需加一服務費）

日期及時間：11月7日至12月27日，逢周六及日 11am-3pm

記者：郭秀芳