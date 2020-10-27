【機場棄嬰】卡塔爾機場廁所驚現棄嬰　強迫13女乘客脫內褲做子宮抹片檢查驗身

▲ 卡塔爾哈馬德國際機場發現一名棄嬰，強迫13名澳洲女乘客脫內褲作侵入性驗查。

位於卡塔爾首都多哈（Doha）的哈馬德國際機場（Hamad International Airport），本月初有機場人員發現，一名新生嬰兒被棄置於機場客運大樓的洗手間内，為找出生母，在一班準備飛往澳洲悉尼的客機上，機場人員將機上女乘客趕落機，強制進行檢查，包括13名澳洲女乘客，就此，引起澳洲政府強烈不滿，批評事件對女乘客嚴重冒犯。

據《英國廣播公司》（BBC）及澳洲《7News》報道，事發於本月2日，機場人員發現廁所有棄嬰後，為追查嬰兒的生母，將機上所有女乘客，包括13名澳洲女乘客趕落機並帶上救護車，當中包括要求她們脫去內褲作侵入性的子宮抹片檢查驗身。

涉事客機是卡塔爾航空一班準備由多哈飛往澳洲悉尼的航班，機上一名澳洲男乘客稱，這13名女乘客當時已登機，但機場人員要求所有女乘客下機檢查，不論年齡，當中包括長者。據報道指，女乘客均非自願接受檢查。

那些女人回來時都很生氣，其中一名年輕女子還哭了。

▲ 涉事的卡塔爾航空。（法新社）

救護車上響起女性尖叫聲

其中一名年逾60歲的受害人Kim Mills向英國《衛報》訴說，當時她被帶到黑暗的停車場，有三輛救護車正等候進行驗身。不過，機場人員沒有對她進行檢查，相信與她年邁有關，但其他女乘客向她表示，她們在救護車上被強行脫掉內褲接受子宮抹片檢查。她亦聽到不少女性的尖叫聲。

我的腿只是顫抖……不知道他們要帶我到甚麼地方……為甚麼他們不向我們解釋發生了甚麼事？這非常可怕，我無法想像那些可憐的年輕女子會怎樣。

Kim Mills補充，機場人員後來告訴她，他們也不知道發生甚麼事。

澳洲政府抨︰極度冒犯

澳洲外長佩恩（Marise Payne）批評事件是極度冒犯和令人不安，會在聽取卡塔爾當局解釋後，作出下一步行動。而哈馬德機場發言人亦發聲明指，醫務人員是擔心母親的健康狀況，因她剛誕下嬰兒。目前嬰兒已被妥善安置，但仍在尋找生母。

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責任編輯︰林綺玲