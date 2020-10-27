【新冠肺炎】林鄭指強制檢測法律工作已展開　將針對有病徵及高風險等人士

▲ 林鄭月娥行政會議前見傳媒。（梁偉榮攝）

特首林鄭月娥今日（27日）出席行政會議前表示，正研究為強制檢測作法律基礎，針對有病徵人士、已爆發的群組、風險高的處所或居有關小區的人士。

林鄭指，在疫情之下，希望市民會自願接受檢測，令社會可以不受疫情影響或盡快通關，惟香港畢境是一個非常自由的社會，未必有很多人會自願做檢測，但在公共衞生需要下，港府需要強制部分人作檢討，而預防及控制條例的法律工作亦已展開。

她指出，有關的檢測是要有的放矢，不可以是無的放矢，加上本港的檢測能力不能在短時間內可作全民檢測，故只可以針對有病徵人士、已爆發的群組、風險高的處所或小區，如院舍等。

追蹤方面，早前創新及科技局已招標設立一個感染風險通知的追蹤應用程式，市民可於未來一至兩周內下載使用有關程式，以記錄自己的行蹤。她強調要做到有關的工作一定要司機、食肆及健身中心等處所要願意加入系統，張貼可作掃瞄的QR Code，令市民在進入處所是透過Apps作紀錄。

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記者：郭詩詩