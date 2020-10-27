【禮多人不怪】網民熱議父母無教的禮貌行為　網民：食嘢原來唔應該有聲

▲ 連登網民列出父母無教的禮貌行為。

由日常生活的細節中，可以觀察到一個人是否有禮貌。有連登網民近日列出父母沒有教的禮貌行為，例如食飯不能發出聲音、坐私家車要坐前座等等，引起網民討論。

食飯禮儀多 發出噪音令人煩躁

有連登網民以「有啲咩禮貌行為老豆老母冇教 到大個左先知要咁做」為題，與網民討論有什麼禮貌行為是長大後自己學會。樓主先拋磚引玉，提出「食嘢原來唔應該有聲」。網民提出大量餐桌禮儀，其中吃飯不能發出聲音令不少人有同感。有人指如果旁人吃飯時發出「雜雜」聲，會聽到非常煩燥，亦有網民表示平日吃飯後，習慣大聲打飽嗝的人「核突」。

某些家庭習慣「食住等」，但亦有不少家庭堅持一定要等齊人才開飯，而且吃飯前一定要叫人。有人表示以前不知道吃飯時不能玩手機、手要放在檯面等禮儀，獲其他人留言：

同人食飯掛住望部電話，同自己食有咩分別，搭枱咩？

坐朋友車要坐副駕駛座

另外一個較多人討論的禮貌行為是坐私家車要坐前排，否則會有當朋友是司機的感覺。有網民表示由於家中沒有私家車，直到二十多歲才知道要這樣做。亦有人提出平日坐朋友長途車，要自己醒水夾回油錢或隧道費。

網民提出其他有禮行為：

開任何門之前都要敲門

飲茶幫人斟茶，要斟晒人哋先斟自己

小學老師教，人哋畀嘢你要雙手接

一路食嘢唔好批評人啲嘢食

講電話收線要講byebye

對於以上種種行為，有人認為「規矩多過軍訓，睇到都覺辛苦」，卻被其他網民反駁，指所有有禮貌的行為都源於尊重同修養，平日作出行動前，先考慮該行為會否令到其他人覺得不被尊重，已經能減少很多「失禮」的情況。亦有人覺得如果連以上的禮貌都不懂，「唔知閣下工作同愛情方面如何，祝你好運」。

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責任編輯︰陳珈希