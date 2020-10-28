【暖男爸爸】鄭中基劇中兒子超搶鏡　「暴龍哥」JuJu天真自然大獲好評【多圖】

▲ ViuTV新劇《暖男爸爸》的暴龍哥由素人小演員JuJu飾演。

ViuTV新劇《暖男爸爸》在本周一（10月26日）首播，劇集講述鄭中基（Ronald）飾演的單親爸爸林世榮，於妻子意外離世，獨力照顧兒子暴龍哥，父子相依為命的故事。久未拍劇的鄭中基在《暖男爸爸》擔正演出，令不少觀眾期待，不過劇中兒子暴龍哥卻搶了男主角不鏡。

《暖男爸爸》的暴龍哥分別由JuJu和Jasper兩位小演員飾演3歲版及5歲版，可愛的小演員一出，即引起觀眾留意。

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3歲和5歲的暴龍哥分別由JuJu和Jasper飾演，率先與觀眾見面的JuJu今年5歲，是名素人小演員。

據悉，劇組有意找來素人參演，大讚JuJu有小朋友應有的天真自然，將角色演得很好，更超出了劇組預期。

飾演女主角羅芷明的張可頤稱：「Ronald接拍這個劇本勇氣真的很大，因為跟小朋友合作，大家都知道不是一件簡單的事。」

▲ JuJu十分搶鏡。（《暖男爸爸》劇照）

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對於與小朋友合作，鄭中基表示：「真的需要溝通，慢慢跟他玩耍，要令他信任你。因為小朋友不相信你或者害怕你時，就甚麼都做不了。」

現實中也是一名爸爸的鄭中基擅於與小朋友相處：「發現他原來很喜歡魔術，所以我就表演一些簡單魔術給他看，他就覺得我很厲害。我把硬幣變走了，他到處去找，非常開心，所以後來他叫我做Magic Papa。」