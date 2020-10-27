【現代韋小寶】新歡得寵惹另外兩個女友呷醋　鄧兆尊：好多女人黐埋嚟當我水魚

▲ 三奶得寵兩位女友打翻醋酲，鄧兆尊不介意做新歡兩孩養父。

現年53歲的鄧兆尊，因為同時有3位女友大享齊人之福，由此鄧兆尊有「現代韋小寶」的稱號。當中，於今年「換畫」成為兆尊新歡的陳小姐非常得寵，他罕有地主動帶她上節目公開亮相，可見她在兆尊心中的地位之高。

近日有媒體爆料指，陳小姐是位育有一對子女的單親媽媽，曾揚言不生育的鄧兆尊與陳小姐的孩子相處融洽，視如己出，為他們安排起居供書教學。

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▲ 鄧兆尊早前帶同新歡公開亮相。（影片截圖）

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鄧兆尊對新歡十分寵愛

其實鄧兆尊本來有「3C女友」，即是大女友Carmen、二女友Cherry與三女友Clarie。後來與三女友Clarie分手，不過很快有人「補位」，於今年初「三奶」的位置由新歡陳小姐補上。

這位新歡更非常得寵，讓鄧兆尊多次破例，包括在公開場合拖手行街、帶陳小姐上苑瓊丹網上節目。

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近日有媒體報導爆料，陳小姐是單親媽媽，育有一對已踏入青春期的子女，有雜誌影到陳小姐與子女到超級市場購物，子女表現乖巧，會幫忙搬運。

據悉鄧兆尊安排他們一家三口居於灣仔一個月租一萬多元的住宅，平時探望他們時更會帶同外賣上門。

鄧兆尊與一對孩子相處不錯，傳媒問到他是否會幫忙供書教學時，他表示這是人性上應該要做的事，自己會盡力去做，又指在關係上不應該只著重「血緣」，付出的愛與關心對方自然會感受到，相信兆尊與孩子們的相處和溝通相當不錯。

▲ 現年53歲的鄧兆尊有「現代韋小寶」的稱號。（發相）

鄧兆尊表明不生育

長期以來身邊都多於一位女伴的鄧兆尊，坦言一直吸引不少異性埋身，不過他亦明白大多是因為他的身家而投懷送抱，曾稱：「好多女人黐埋嚟，當我水魚。 」

他亦早已表示不想生育下一代，但若果真的有「意外」發生，定必要開會並經過每一個人的同意，所以決定權並不在他的手中。

自從公開陳小姐的身份後，明顯她比另外兩位女友更為得寵，鄧兆尊坦言Carmen與Cherry有向他作出提問，會問為何自己沒有這種「厚待」，他回應對方指：「因為你無提出，如果你要求我就會去做。」

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▲ 陳小姐育有一對子女。（影片截圖）

雖然有「呷醋」情況出現，但他透露陳小姐已經能夠融入他們的大家庭：「如果不行的話，她不會出現。」

多年來享受著齊人之福惹來不少豔羨，鄧兆尊坦言為了「夢想」要付出「代價」，他自言並不想要這樣，不過「天意難違」，笑言如果有得重新選擇，會選擇做貓，每天只顧吃和睡覺。

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