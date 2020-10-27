【熟女強人】傅穎相隔多年再出國語歌　《遇見》詞人為Theresa度身訂造

▲ 傅穎再度推出新歌。

胡杏兒、傅穎、吳嘉麗等演出《熟女強人》剛播放完畢，劇中傅穎（Theresa）與吳千語的SheShe戀成為熱話，Theresa完成宣傳工作後，便投入全新國語歌曲《我和你的如果》的MV拍攝工作，更充當剪輯師，剪輯MV花絮視頻。

日前，Theresa為歌曲拍攝MV，更找來樂隊Mr成員之一的Ronny擔任MV男主角。



Theresa與Ronny老友鬼鬼，MV拍攝當日鬧出不少笑話，Theresa笑說：「第一個鏡頭就要拍我同Ronny床上大玩枕頭仗，他真是沒就我，拍完後，我問他單身多久，他指單身3年，我講笑說他佢可能還要單身多20年，因為Ronny不是很懂氹女仔！但另一個角度，他是一個乖仔！ 」

▲ 跟Mr.成員Ronny合拍MV。

Theresa親自為MV剪輯花絮視頻，她說：「平時只用電話Apps剪，今次第一次用電腦剪，用了兩日時間，不太專業，但可以順便學多一樣事！」



新歌《我和你的如果》歌詞來自台灣著名填詞人易家揚筆下，易老師曾為多位台灣天王天后填詞，如孫燕姿《遇見》、張惠妹《記得》、林俊傑《修煉愛情》等。

▲ 相隔多年再出國語歌。

Theresa早年在北京機緣巧合下認識了易老師，這首歌是易老師推薦的，Theresa便立刻邀請易老師為新歌填詞，向來甚少與他人合作填詞的易老師，這次破例與Theresa合力打造《我和你的如果》。

新歌於本週三起陸續於各大平台上架。

