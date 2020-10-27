【新冠肺炎】蘭桂坊協會料萬聖節生意額有往年6至7成 籲酒吧多採用電子付款系統
社會 11:31 2020/10/27
本周末（31日）是萬聖節，以往不少市民都會到蘭桂坊慶祝。蘭桂坊協會總監張素媚對今年的生意額感到樂觀，預料可以追回往年的6至7成生意額。
張素媚今早（27日）接受電台節目時指出，今年因受疫情影響，酒吧需要遵守限聚令及社交距離措施等，酒吧會要求前線員工於周末前作病毒檢測，協會亦推出一個電子二維碼登記系統，以登記顧客個人資料，一旦有懷疑個案出現，會聯絡顧客作病毒檢測；協會亦鼓勵酒吧採用電子收費，以代替現金找續。
張素媚表示，顧客習慣在午夜後才會到酒吧消遣，惟目前營業時間只限到午夜，對業界生意影響很大，以往萬聖夜的生意非常暢旺，而今年的萬聖夜為星期六，對市道感到樂觀，預計可以追回往年的6至7成生意額。
對於港大微生物學系講座教授袁國勇建議市民可以戴著口罩用飲管飲酒，她表示歡迎有關政策，認為有助業界生存空間，惟執行時會有所困難，協會亦正在想辨法令人覺得用飲管飲酒是「新潮流」。
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記者：郭詩詩