【新冠肺炎】蘭桂坊協會料萬聖節生意額有往年6至7成　籲酒吧多採用電子付款系統

▲ 本周末是萬聖節。（資料圖片）

本周末（31日）是萬聖節，以往不少市民都會到蘭桂坊慶祝。蘭桂坊協會總監張素媚對今年的生意 額感到樂觀，預料可以追回往年的6至7成生意額。

張素媚今早（27日）接受電台節目時指出，今年因受疫情影響，酒吧需要遵守限聚令及社交距離措施等， 酒吧會要求前線員工於周末前作病毒檢測， 協會亦 推出一個電子二維碼登記系統，以登記顧客個人資料，一旦有懷疑個案出現，會聯絡顧客作病毒檢測；協會亦鼓勵酒吧採用電子收費，以代替現金找續。

張素媚表示，顧客習慣在午夜後才會到酒吧消遣，惟目前營業時間只限到午夜，對業界生意影響很大，以往萬 聖夜的生意非常暢旺，而今年的萬聖夜為星期六，對 市道感到樂觀，預計可以追回往年的6至7成生意額。

對於 港大微生物學系講座教授袁國勇 建議市民可以戴著口罩用飲管飲酒，她表示歡迎有關政策，認為有助業界生存空間，惟執行時會有所困難，協會亦正在想辨法令人覺得用飲管飲酒是「新潮流」。

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記者：郭詩詩