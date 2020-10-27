【閨密下午茶】COVA聯乘Moschino推粉紅浪漫tea set　8款鹹甜點分享閨密時尚gossip【內附詳情】

▲ Moschino x COVA Afternoon Tea粉紅色的賣相女生們一定不能抗拒，更是最佳打卡之選。（官方圖片）

自從High Tea在本港興起之後，大家都不愁沒機會當貴婦，而且愈來愈多時尚品牌跟食肆聯乘，推出極具gimmich的精緻下午茶，今回就有Moschino跟COVA的合作，每人平均$294，客人於COVA品嚐完下午茶後更可免費獲贈精美禮品。

▲ Moschino晚裝模仿多層蛋糕設計。（網上圖片）

近年酒店及食肆都紛紛攪盡腦汁花上心思，推出極具特色的Afternoon Tea，務求憑食物賣相及味道爭取收視，找來時裝品牌或美容品牌聯乘的概念，就正好可以令下午茶更有話題。

COVA與時裝品牌Moschino同樣來自意大利，近日更聯手推出下午茶，以Moschino秋冬系列的蛋糕晚裝為靈感，晚禮服模仿多層蛋糕設計，類似造型的甜品亦於tea set中出現，而粉紅色的蛋糕形下午茶塔架，就是要表揚瑪麗皇后（Marie Antoinette）著名的「讓他們吃蛋糕」名言。

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Afternoon Tea包括4款鹹點，例如有鵝肝慕絲紫菜撻，由天然魷魚墨汁和麵粉所製成，鵝肝上的網狀裝飾是模仿Moschino時裝展所出現的黑色西裝薄紗裙；龍蝦撻以青綠色的扁麵條加以裝飾，取材自粉紅色裙中的圍巾。另外4款精美甜點則有士多啤梨慕絲奶油甜酥餅；士多啤梨忌廉撻中加入無花果和卡士達奶油及蝶豆花瓣等。Afternoon Tea粉紅色的賣相女生們一定不能抗拒，更是最佳打卡之選，下午茶可外賣自取。

客人於COVA品嚐完下午茶後﹐可免費獲贈精美禮品。此外，如在Moschino專門店或香港官網上購買任何單品後，亦可免費獲贈Moschino Fondue set一個。

COVA x Moschino下午茶

日期︰由即日至2020年11月1日

時間︰星期一至日（2:30pm-5:30pm）

價錢︰$588（二人下午茶）;$148（另加粉紅色小蛋糕和飲品）（另收加一服務費）

*必需提前預訂

*禮物數量有限，送完即止

記者︰Maria