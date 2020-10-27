【恐怖復仇】公務員懷恨在心食水注母豬催情素兩年半　致男同事亢奮女同事接連懷孕

▲ 內地一名公務員被指不滿人事安排，在辦公室飲用水中加入母豬催情素報復。

駭人聽聞！山東省乳山市近日傳出一名公務員，因不滿人事安排，兩年半來偷偷將母豬催情激素，加入同事的飲用水中，令多位同事身體出現異常情形，男同事上班亢奮流汗，女同事接連懷孕，甚至多名停經的女同事再來月經，而當局表示正在調查事件中。

近日有網民爆料，乳山市統計局一名公務員由於不滿「幹部任用」的人事安排，為報復而在網上買入刺激母豬發情用的激素，並自2017年8月起，從不間斷地用針管注射到辦公室桶裝水中，讓同事日常飲用，歷時達兩年半。

爆料者續指，局內同事紛紛出現奇怪情形，乳山市統計局局長及保安開始瘋狂長胖，而局長李宏飛的脖子「腫得像水桶一樣粗」，並形容「從後邊看他的頭連着肩膀，就像沒長脖子一樣」。

男同事亢奮 女同事月經大亂

男同事異常亢奮，白天在辦公室內仍臉色通紅，開會時局長們坐着也會滿身大汗；女同事接二連三懷孕，兩名懷孕的女同事誕下的嬰兒，竟重達5公斤多。而其他女同事亦月經大亂，長則可來半年，有些女同事就半年也不來經期，有幾名停經多年的50多歲女同事，竟然又再來月經。

直到李姓局長前往醫院檢查後，才發現體內有3種激素包括「丙酸睾丸素」、「黃體酮」和「苯甲酸雌二醇」嚴重超標。局長回到辦公室後，在垃圾桶內發現裝有獸用激素的玻璃瓶，終於追查到投毒的涉事者。

事件在網上曝光後，由於內容太曲折離奇，引發熱烈討論。而乳山市公安局在26日證實事件，並稱目前正在調查，待案件處理完全後會發布通報。

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責任編輯：羅嘉欣