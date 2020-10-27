【新冠肺炎】若錄3宗以上源頭不明個案須推強制檢測　袁國勇：第4波疫情未必一定出現

▲ 袁國勇建議，當本港同時出現3宗以上源頭不明個案，就要推行強制檢測。（資料圖片）

政府已為強制病毒檢測展開法律工作，政府專家顧問、港大微生物學系講座教授袁國勇，希望全港所有公營和私家醫生合作，將所有持有病徵病人的深喉唾液樣本，送去做新冠病毒檢測，及早診斷確診病人，避免他們在社區散播病毒，令本港進入「個案清零」的狀態，甚至第四波疫情未必一定出現；即使出現都不如第三波般猛烈，經濟和社交活動才有望恢復。

袁國勇今早（27日）在一個電台節目表示，流感及新冠病毒的病徵分別不大，只有少部分新冠肺炎病人喪失味覺，難以按臨床經驗分辨出來，因此要靠檢測找出患者。他建議，病人出現不能解釋的發燒、48小時持續出現喉痛、流鼻水、咳嗽等，醫生就應該為他們進行檢測。

他又指，透過私家醫生留樣本檢測的陽性比率高達0.8%，遠高於經機場抵港旅客強制檢測的0.35%陽性率，認為社會各界應持開放態度，及早公開討論及考慮推行強制新冠病毒檢測的利害。他相信，強制檢測不會對醫患關係構成大問題，強調日後有疫苗面世後，就毋須再有這機制，「一定可以有日落條款」。

袁國勇建議，當本港同時出現3宗以上源頭不明個案，就要推行強制檢測，否則或須再停課，甚至停止所有社交活動。他希望有了強制檢測後，將來不用再收緊防疫措施，對經濟活動造成大傷害。

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責任編輯：陳子謙