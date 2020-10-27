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【女性恩物】秋冬交替容易得病咳嗽感冒 粉葛湯水可養卵巢及延緩衰老

保健美顏 12:39 2020/10/27

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秋冬交替容易得病咳嗽感冒，粉葛湯水可養卵巢及延緩衰老。

下周六（十一月七日）是立冬，之後便會進入三個月的冬季，是自然界生機潛伏閉藏期。氣溫下降，天氣開始乾燥，要多飲水，更要常煲湯水，有句俗語說「飯前先飲湯，勝過良藥方」。

香港現在是秋冬交替，忽冷忽熱，這時間最容易得病，輕則頸重疲倦，重則口苦咳嗽感冒。今日介紹一道有益又好味的時令湯水，最適合有虛肥的女性。

粉葛又名葛根和野葛，出產於中國廣東、廣西、雲南、四川、湖南等南方省份。《本草綱目》及《神農本草經》中，都提到葛根有很高的藥用價值，由於粉葛沒有藥材味，味道爽甜，所以是一種食用和藥用都適合的材料。中醫認為，粉葛能生津止渴除毒、利水祛濕、瀉骨火、祛尿酸、降血糖，對高血壓及冠心病有紓緩功效。

粉葛含異黃酮活性成分，也稱為植物雌激素，這種元素只存在於少數的植物中，所以說粉葛是女性恩物，能滋養卵巢、延緩衰老，據說還對乳腺癌和子宮內膜癌有療效。異黃酮有助吸收鈣質，對骨質疏鬆有一定的功效。赤小豆又稱為小紅豆，中醫認為，赤小豆的藥用功效可益胃健脾、清熱解毒、利水祛濕，能消腫退黃、治虛肥。

做法：用鯪魚一條約十二両、粉葛一斤、瘦豬肉四両、赤小豆和扁豆各五十克浸一小時。把鯪魚加四片薑煎至金黃，加滾水大火開蓋煮十五分鐘，把其他材料放入，加夠水，加蓋大火煲滾，再轉中火煲一小時，加入陳皮絲稍焗即成。

更多秋冬潤肺湯水、茶療：

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全文刊於《經濟日報》，原題為「粉葛赤小豆扁豆鯪魚湯」

撰文 : 方曉嵐

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