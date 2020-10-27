【廚餘棄嬰案】赴台旅行酒店誕女嬰屍當「廚餘」棄置　情侶神隱1年半訂婚疑再度懷孕

▲ 去年於台灣涉「廚餘棄嬰案」的新加坡情侶，神隱一年多後公開放閃宣布訂婚，女方疑似再有孕。

新加坡一對情侶去年2月赴台旅行時，誕下一名女嬰後將其棄置於廚餘桶內，隨即逃回新加坡，自此銷聲匿跡，仍未能緝拿歸案。事發1年8個月後，涉案的男友近日在IG上貼出相片，聲稱已「求婚成功」，而未婚妻就是當時誕嬰的女友，新照片亦見到她腹部微隆，疑似再度懷孕。

綜合新加坡《聯合早報》及台灣傳媒報道，涉案的王姓男子與郭姓女友潛逃返星洲後，已神隱1年8個月，至本月24日突然在IG上宣布「求婚成功」，而求婚對象正是去年一起赴台的郭女。

從最新相片中可見，王男疑在酒店房向女方求婚，床上鋪滿花瓣及氣球，兩人甜蜜依偎一起在床邊合照，見到女方身型豐滿了不少，且腹部微隆疑再懷孕；另一張相則見到女方開心切蛋糕。

▲ 在求婚照上，可見女方腹部微隆疑似懷孕。（IG圖片）

男方爸爸原諒並送上祝福

王男的爸爸接受訪問時表示，兒子自從棄嬰事件後已搬走，相信兒子與女友已另外租屋住。

兒子偶爾會帶女友回來看看我們兩老，但我也很久沒看到他了。

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王爸爸對於兩人訂婚及女方疑似懷孕並不知情，若然屬實，他亦會送上祝福。

如果他們真的打算結婚，我會祝福的，畢竟是親生兒子，做錯事我還是會原諒他。

而郭女的爸爸則對事件不願多談，且情緒有些激動；鄰居則透露，最後一次見郭女已是1年多前。

疑旅館浴室誕女 嬰屍棄廚餘桶

這宗轟動星台兩地的「廚餘棄嬰案」，發生於去年2月，該對年約23歲的新加坡情侶赴台灣旅遊，入住台北西門町武昌街一家旅館，期間疑在旅館浴室產女，兩人馬上將女嬰放入黑色袋中，男友之後將其棄置於台酒店附近的廚餘桶內。同日下午4點許，兩人乘飛機離台。

一家環保回收公司職員整理廚餘桶時，發現該黑色袋中藏一具女嬰屍體，警方翻查閉路電視後，公開一名染金髮男子於2月26日凌晨3時許，手持黑色袋出現於上述地點的畫面。

警方表示，女嬰被發現時身型及五官完整，眼睛尚未睜開，身體呈蜷曲狀態，身上還連着長約30厘米的臍帶及胎盤，警方推斷應是足月出生。

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責任編輯︰林綺玲