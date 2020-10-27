【堅強媽媽】丈夫車禍離世5年妻堅強生活　6歲兒貼心一句話惹媽媽淚崩

▲ 台灣一名丈夫在2015年發生嚴重車禍離世，妻子忍淚堅強生活，但最近6歲兒子一句窩心說話令她淚崩。

即使時間過去，也不會忘記已離世的愛人。台灣一名女子的丈夫在2015年離世，為免家人擔心，她在外表現堅強，但夜闌人靜的時候、每年的結婚周年，她總會偷偷地躲起來哭泣。最近，她帶著6歲的兒子上幼稚園，她叮嚀兒子不要亂跑，沒想到兒子一句貼心的說話令她淚崩。

台灣一名女子在2015年12月於Facebook群組「爆怨公社」發帖，指丈夫發生嚴重車禍正在醫院治療，她爆怨丈夫自私地一個人休息，而她卻擔心不已。

老公已經19天沒有跟我說過話、沒有看我一眼、沒有盡到老公的責任、沒有接我的電話、沒有已讀Line、沒有陪我過結婚4週年、沒有陪兒子過1歲生日。

在丈夫治療的過程中，女子在短時間內簽下4張病危通知書，她每個決定都掙扎不已，深怕做錯一個決定會影響丈夫的性命。可是，最後丈夫還是不幸離世，只剩下她與當時只有1歲的兒子。

丈夫離世後 每年結婚周年自己度過

她就算想哭也要微笑，想逃避也要面對現實，只是不想家人擔心。而女子在2018年再次發帖回顧與丈夫的戀愛過程，當天是二人結婚的7周年紀念日。他們在18歲拍拖，4年後待丈夫當兵後就結婚，

就這樣把我捧在手心4年，一直是人生贏家的我就在2015年底輸了！他一句話也沒說，3年了也還是沒來找我，我依然等不到一句對不起！依然替他照顧父母小孩。

從字裡行間看見女子獨立堅強面對沒有丈夫的日子，除了照顧年幼兒子，還有照顧丈夫的父母。

懂事兒子窩心一句話惹哭媽媽

事隔5年後，又來到丈夫離開的冬天，女子再次發帖，指她近日帶6歲大的兒子上幼稚園，過程中她叮嚀兒子別亂跑，事事向媽媽報到，「找不到你媽媽會哭，你喜歡媽媽哭嗎？」而兒子則直言不喜歡，更表示曾看過媽媽哭泣。女子心感疑惑，不解兒子的說話，遂問兒子為何她會落淚，兒子卻脫口而出，「因為想爸爸！」聽見兒子的話，平時堅強的女子，情不自禁地淚崩。

網民：要堅強走下去



女子在帖文還寫道，「過年了，兒子還是會問爸爸為什麽不回來……」帖文瞬間吸引網民留言鼓勵女子，「你遇到貼心的孩子，他都捨不得自已的媽媽哭泣，加油」及「辛苦了，要堅強走下去啊！」也有網民留言讚揚兒子懂事，「童言童語，更是讓人心疼！不自覺地說出她的心事了」、「好貼心的小孩」、「根本就是暖男一名」。而女子也感謝網民的鼓勵，「謝謝大家！不知道有多少人還記得我。5年了⋯好多了，現實也讓我更獨立了」。

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責任編輯︰王明芳