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【開心速遞】第1041至1042集劇情預告　Terry視熊尚善如姐姐令大小姐呷醋【有片】

娛樂 12:36 2020/10/27

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熱門 超市大搜查 自助餐優惠 木棘証人 消委會 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

《愛•回家之開心速遞》

《愛•回家之開心速遞》連續兩晚劇情都與龍家有關，今晚（10月27日）《愛•回家之開心速遞》劇情圍繞大小姐與Terry兩姊。至於明晚（10月28日）《愛•回家之開心速遞》劇情，大龍生與細龍生。

第1041（27/10）

力蓮被力王誤會後，被迫與他分離；她和家聰特地往片場探望力王，發現力王向熊尚善虛心請教，還為此與她鬧翻，力蓮悲憤而去。

城安發現力王視熊尚善如同自己的姐姐，熊尚善亦懷疑力王失去力蓮後找自己作代替品，遂想藉此關係向力蓮報復，故意在力蓮面前與力王裝作姊弟。

力蓮妒火中燒，着家聰多點陪伴力王，不許熊尚善再親近力王，詎料……

力蓮想讓經常闖禍的力王令熊尚善不勝煩擾，想不到熊尚善百般忍耐，並識破力蓮的圖謀，要她與力王反目……

第1042（28/10）

力士工作表現出色，雖然獲雷公讚賞，卻時常憶起敢威。

力士與秀琴同病相憐，均想設法打探敢威近況。

敢威患上尿道炎，往看醫生時卻遇上阻滯，只好作罷。

敢威及後假借力王的名義試用「力士好醫生」，稍有不滿便諸多投訴，此事驚動秀琴與力士母子，秀琴猜出用者實為敢威……

力士偶遇敢威，打算對他加以關懷，卻與他鬧得不歡而散。

力士往找力王，把秀琴準備的中藥交予他，叮囑力王熬藥湯給敢威喝。力王依吩咐照辦，卻被敢威識破……

撰文 : TOPick柴犬出動

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