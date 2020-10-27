【少年禿頭】15歲少年天生髮線高變禿頭似40歲大叔　同學家長憂子女安全怒檢舉

▲ 一名15歲少年天生髮線高變禿頭，被指似40歲大叔。

一名15歲少年最近由西非移居英國，因天生髮線高，並有禿頭情況，成為同學談論的焦點，其相片意外在社交媒體流傳。有同學家長認為該少年可能已屆40歲，懷疑他虛報年齡，基於恐慌，家長要求市議會進行調查。

據英國《太陽報》報道，該名15歲少年數月前由西非岡比亞到英國尋求庇護，於考文垂一間學校就讀，成為該校新生。一名女同學把新同學的相片在上傳至Snapchat，向朋友表示「班上來了個男人」。相片意外流傳至facebook，引起家長注意。一名學生家長表示，孩子回家提及「班上來了一個男人，有人認為他40歲了。」

部份學生家長懷疑該少年虛報年齡，擔心他入學前沒提供有效的出生證明或護照，去信市議會要求調查。校方找來發布相片的女學生，指她欺凌同學，女學生家長感到憤怒，不認同是欺凌行為。市議會接獲投訴後，核實該名少年的年齡。校方強調，若有海外學生申請入學，將遵循教育部的指引處理；若有需要，會以用出生證明和護照，確認學生身分和年齡。

男性激素過多可致脫髮

男性激素過多可致脫髮！註冊中醫師李廣冀早前接受TOPick訪問時指，「雄激素性脫髮」是指因體內雄激素/男性激素太多所致，但並非每位男性激素過多的人士也會出現脫髮情況。男性雄激素經「5α還原酶」轉化為二氫睪酮（Dihydrotestosterone，簡稱DHT），DHT會破壞毛囊生長，令其提早進入休止期。

頭髮的生長有三個階段：生長期（85-90%）、衰退期（1%）和休止期（10-15%）。當一條頭髮進入休止期後，就會變得輕飄飄，並於3個月內脫落；撥頭髮、洗髮時也很易令其脫落。頭頂、額角所接受的DHT物質（雄性激素轉化物/衍生物）較多，故這兩位部位較易脫髮，以致出現「地中海」、「M字額」。

改善脫髮方法

李醫師表示，以下中西醫療法可改善由雄激素引起的脫髮問題：

1.外塗生髮水：2%minoxidil或5% minoxidil。這本身是降血壓藥物，後來發現外塗有助生髮，可刺激毛髮生長，臨床上有40-50%功效，但要持續塗抹，不然又會還原。

2.口服西藥：低劑量抗前列腺藥物「非那雄胺」（Finasteride），有助對抗雄激素。但有約1%人服用後，會出現性慾下降、精子下降、性功能障礙等副作用。此種藥物需醫生處方。

3.內服中藥：保肝腎、強筋骨藥物，例如：六味地黃丸、七寶美髯丹。

當壓力過大，熬夜，用腦過度，會產生較多壓力荷爾蒙。這些壓力荷爾蒙亦會推高男性荷爾蒙，當男性荷爾蒙太多，就會引致脫髮。中醫會從失眠、心悸、清肝火、養脾胃角度，改善整個人的身體狀況，以減少脫髮情況。

部份人脫髮時，會出現頭油過多，頭皮發炎，脂溢性皮炎等皮膚問題出現。服用中藥，有助改善壓力過大，緊張過度引致的脫髮問題。脫髮常用的中藥如：茯苓、靈芝、側柏葉、枸杞、桑椹、核桃、何首烏、黑芝麻、丹參。

疏肝解鬱、平肝息風的中藥：可減少血熱情況。

寧心安神的中藥：改善睡眠質素，準時睡覺。

清胃火的中藥：部份人壓力大會出現胃火，服用清胃火藥物，可平衡五臟六腑，減少脫髮。

不過，若脫髮情況太嚴重，可選擇植髮等微創手術，改善外觀。

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責任編輯：羅嘉欣