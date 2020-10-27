【免費本地遊】旅發局「賞你遊香港」行程出爐　消費滿800元換打卡、鮑魚海鮮團【附換領攻略】

▲ 旅發局今日率先公布「賞你遊香港」其中21個本地團的資料。（旅發局圖片）

港府有條件放寬本地遊旅行團人數至最多30人，旅發局推出「賞你遊香港」活動，市民在本地消費滿800元，即日（27日）起可免費換取本地遊名額1個。21個率先出爐的旅行團除了帶團友遊走本地郊外景點及秘境外，不少都配以酒店自助餐﹑本地海鮮或米芝蓮星級食府等作招徠；亦有旅行社帶團友參觀本地口罩廠﹑到元朗壁畫村「打卡」等。

旅發局今日（27日）率先公布其中21個本地遊旅行團的詳情，點擊圖片即睇：

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根據活動網站資料，有旅行社推出「香港尋鮮探秘之旅」，以南丫島海鮮午餐作招徠，並遊覽中環大館﹑山頂﹑香港仔漁村等港島著名景點，該團較受歡迎，網頁已顯示「尚餘少量」名額。另有旅行社推出「美景鮑魚夜」，團友將參觀香港科學館﹑坐開篷巴士穿梭香港鬧市及乘搭中環摩天輪，再到九龍富豪酒店品嚐鮑魚晚餐。

美食以外，口罩成為港人的日常必需品，有旅行社將帶團友參觀口罩工廠，直擊口罩生產過程，再往西貢泥涌近距離欣賞淺灘上自然生物及紅樹林，體驗大自然；主打親子市場及一家大小的亦有元朗打卡遊，帶團友到錦田壁畫村﹑朗屏士多啤梨葡萄園等。

「賞你遊香港」提供近50個由不同本地旅行社設計的深度遊行程，全部均為半天或以上，包括導遊服務、來回交通、一餐膳食及基本保險，行程會到訪至少兩個景點，旅行團於11月至12月期間出發，初步名額為1萬個，先到先得，額滿即止。除了今日上載的行程，仍有其他行程有待旅議會審批，將陸續上載。

參加步驟依次如下：

即日起市民於本地的指定零售及餐飲商戶的實體店舖消費滿800元，憑最多兩張機印收據正本，可供1人換取1個旅行團名額（不接受網購消費收據）。

市民可登入活動 網站 瀏覽旅行團資料及選定旅行團。

瀏覽旅行團資料及選定旅行團。 直接聯絡參與活動的指定旅行社預訂旅行團，並於出發前提交正本收據（收據將由旅行社保留，不獲退還），以及向參與旅行社繳付100元按金。

按金將於旅行團出發當日，全數以現金方式退還予參加者；如旅行團取消，按金亦將於30天內全數退還，屆時市民可再物色心儀行程重新報名。

▲ 換領方法。（旅發局圖片）

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記者：陳曉瑩