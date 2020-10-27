【密集式露營】遊人湧入塔門港孩持木棍嚇牛　義工籲保護生態︰牛才是原居民

▲ 近日大量遊人湧入西貢塔門露營，更出現亂丟垃圾及嚇牛趕牛，破壞大自然。

一連多日假期，港人出現抗疫疲勞，不少人選擇露營，近日大量遊人湧入西貢塔門，出現「密集式露營」，原本在塔門生活的牛被人打擾，棲息地草地被霸佔，沒有足夠草吃，而垃圾亂放致牛誤食，更有港孩手持木棍嚇牛想打牠們。牛義工在網絡發帖希望遊人有公德心，保護自然生態，勿打擾牛隻。

▲ 大量遊人排長龍等街渡，而義工準備了草餵牛。（圖片提供︰西貢牛 facebook）

港人湧入塔門露營

本港有牛義工昨日（26日）在facebook專頁「西貢牛」發帖文，上載了在星期日（25日）拍攝的多張相片，疫情下的假日，有大量港人包括有一家大細，坐街渡入西貢塔門露營，牛義工慨嘆希望疫情快些過去，香港人不要再無窮盡地消耗大自然。其實之前中秋節假期，已經有很多人來了塔門，是次重陽節假期，義工指「再一次令塔門多人過旺角」，放眼一望是無盡的帳篷。

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露營遊人多，見帳篷都很緊貼地密集式排在一起，而原居牛的棲身地被霸佔，牠們生活大受影響，沒有草地進食之外，一地垃圾更被牠們誤食。牛義工在帖文寫道︰

連想像唔到嘅地方都係營，經過幾次紅假長假期，草地越見稀薄。垃圾桶旁都係營，全部都係營，斜坡先有位俾牛牛食草……未去到草地，已經見牛牛摷垃圾食，啲人亂扔到周地垃圾。

港孩手持大樹枝趕牛

另外，牛義工見到有港孩手持木棍大樹枝趕牛嚇牛，擔憂他是不懷好意想打牛，隨即上前了解及阻止，並向港媽解釋。

呢個細路拎支大樹枝，同佢阿媽講話幫佢趕牛，我同佢阿媽講，收好食物就可以，牛牛見無嘢食，聞下哄下後會離開，唔洗嚇，唔洗趕，更加唔洗拎支棍。

▲ 有孩子手持木棍嚇牛，義工上前了解。（圖片提供︰西貢牛 facebook）

此外，亦有行山人士向義工反映牛很慘，見牠們俾人推頭，應該是牛走去營地而被趕。希望遊人明白大自然不只是人類，牛牛才是當地的居民。

其實牛牛只係喺自己屋企活動，收好食物，佢無嘢食就會自己離開，請唔好趕牛嚇牛！牛牛先喺塔門原居民！

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牛義工︰自己垃圾自己帶走

因疫情關係漁護署至今關閉指定露營地點，令不少出現抗疫疲勞市民到其他地方露營，包括塔門，而有些遊人會摸牛、餵草、餵清潔水等。就此，TOPick向「西貢牛」義工了解。義工表示絕對不建議摸牛，如果餵草餵清潔水亦建議放草地上，讓牛自行去食及飲水 。此外，大前提是不要打擾牛的生活，保持環境清潔，牛義工送草都是礙於塔門外在環境條件不足，無足夠糧水，所以先送草俾牛牛。牛義工最希望是塔門有足夠糧草及清潔水源，牛牛可以自給自足。

密集式露營方面，義工明白到露營人士未到塔門時可能不知如此多人，有感香港人多地少，疫情下郊外迫滿人就沒辦法，但真的要「無痕山林」，自己帶走自己製造的垃圾，大自然先可以永續。破壞大自然，扔到周圍垃圾，首當其衝受害的就是動物。有牛因遍地垃圾而食落肚，牠們消化不到，垃圾及膠一直留在肚內。

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記者︰顏紫燕