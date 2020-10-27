【酒肉朋友】損友趁少女去廁所不埋單偷走　女生無錢支付十幾人宵夜錢餐廳報警

▲ 損友趁少女去廁所不埋單偷走，最後要她獨自支付十幾人宵夜錢。

交朋友真的要帶眼識人！一名女子日前獲朋友邀請去食宵夜，但在她離枱去廁所期間，10多個朋友全部偷偷逃走，經電話、訊息多次聯絡都無人回覆。最終餐廳老闆報警，女生被逼埋單。

損友趁少女去廁所不埋單偷走

綜合內地傳媒報導，10月14日凌晨4時左右，燒烤店老闆報警，指一群年輕人到店裡食宵夜後不願意結帳，剩下一名女生在場，但她亦不肯埋單，雙方在餐廳起爭執，最終要報警處理。

警方到場後，發現該名女子應朋友約食宵夜，同行人士為友人相約的朋友，沒想到眾人趁她去廁所時全部離開。一行人當晚全枱消費共500多元人民幣（約580港元），但她身上只有200元（約230港元），就連微信餘額亦不足，但老闆堅持要她付款。她委屈表示：

我只是被邀約一起來吃宵夜中的一個，沒想到最後卻被當成了冤大頭。

全部友人熄機不回覆

她不停傳訊息、打電話給一同食宵夜的友人，卻無人接聽電話，有人已讀不回，有人甚至直接關機。幸好她最終找到一名有義氣的朋友，漏夜趕到現場為她埋單，才得以平息風波。

對此，網民評論「用500元考驗十多隻叫做朋友的物種，值得」，批評這群人連酒肉朋友都算不上。亦有網民認為這個女生平日可能經常白吃白喝，才會被朋友聯合整蠱。

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責任編輯︰陳珈希