【絕世好女友】袁文傑因喪母婚期一直延後　拍拖9年張潔蓮不介意：一切隨緣

▲ 張潔蓮（Jackeline）受訪時談及與袁文傑的愛情故事。

張潔蓮（Jackeline）早前接受新城知訊台節目《詩情廿四味》主持人倪詩蓓及葉文輝（啤梨）訪問，張潔蓮回憶與袁文傑相識經過，又談到二人經歷人生低潮時會互相扶持。

當被主持人倪詩蓓及葉文輝問到與袁文傑的婚期，Jackeline姐姐認為只要與男友袁文傑一起開心便足夠，覺得簡單就是幸福。

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▲ 張潔蓮（Jackeline）早前接受新城知訊台節目《詩情廿四味》主持人倪詩蓓及葉文輝（啤梨）訪問。

姐姐張紫櫻當紅娘

Jackeline首先在節目《詩情廿四味》分享離開兒童節目的歷程：「當時合約完結，又碰巧轉兒童節目，感到有點傷心。」

而令她堅毅面對的就是她的媽媽和姊妹：「感恩家人給予溫暖，和家人傾訴後他們給予的意見令問題迎刃而解，所以毅然離開。」

談及與袁文傑的關係，Jackeline指兩人的紅娘是自己的妹妹、袁文傑的亞視前同事張紫櫻做紅娘。

她憶述：「2011年一起看舞台劇時認識，半年後就開始約會。」Jackeline覺得袁文傑十分細心，不但會提醒自己要多喝水，更會親自為她斟水。她又指：「因為袁文傑這個舉動，自己每日都會至少喝八杯水之餘，連飲食都變得十分健康。」

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婚期無奈押後

談到與男友袁文傑的相處，Jackeline認為在人生經歷高低起跌時一定要互相扶持：「袁媽媽於2018年離開時，袁文傑有很多事要處理，當時自己給予他很多空間，又對他說有任何事都要告訴自己。碰巧當時兩日正打算結婚，甚至到了婚紗也試過的階段，所以倍感難過。」

兩位主持表示知道袁文傑喜歡Jackeline善良和簡單，啤梨又稱讚Jackeline為人正面，遇上挫敗時都可以堅毅面對。提到兩人的婚期，Jackeline表示：「自己的心態是兩人相處開心就可以，認為簡單就是幸福，希望一切隨緣。」

Jackeline與袁文傑原定於2018年12月結婚，不過，因袁文傑母親在10月離世，他極度傷心，加上已故愛貓囝仔當時的健康亦出問題，故此兩人將婚期無限期押後，專心照顧愛貓。不幸地，去年8月愛貓癌症病逝，袁文傑遺憾沒有把握機會與愛貓一同影結婚相，並自責因工作繁忙錯過了愛貓最精靈最活潑的階段。

Jackeline坦言對於婚事，從沒有感到失望，她只想陪伴男友度過難關，撫平他內心的傷口。在Jackeline剛過去的生日，愛貓化身成手作公仔陪伴兩口子，一切懷念在心中。