【流感疫苗】幼童接種流感疫苗後尿頻　每5分鐘如廁一次小便時要更用力【附流感疫苗5大Ｑ&A】

▲ 幼童接種流感疫苗後尿頻，每5分鐘如廁一次小便時要使勁用力。

冬季流感高峰期將至，不少專家呼籲民眾及早接種流感疫苗，但近日屢傳接種疫苗後出現副作用的新聞。台灣一名男童注射流感疫苗後，出現尿頻症狀，約5分鐘就要去一次廁所，且小便時要使勁用力，惟驗尿檢查沒有發現異常，但尿頻問題持續，令男童的家長非常擔心。

一名王姓爸爸日前於Facebook群組「爆料公社」發文，指上周一（19日）自費帶兒子到小兒科醫院接種流感疫苗，翌日兒子就跟著祖母到金門旅遊，未料一睡醒就出現尿頻的情況，幾乎每5分鐘就如廁一次，小便時要使勁用力，但尿量不多。

在3天行程中，兒子的尿頻情況持續，期間更在當地求醫，但其後症狀依舊。回家後，爸爸親自帶兒子去大醫院的泌尿科檢查，經驗尿檢查後，沒有發現問題，但兒子至今仍然有尿頻。

該名爸爸表示，兒子過往沒有類似問題，往年接種流感疫苗後亦沒有出現此症狀，但由於近期發生不少接種疫苗後不適的案例，故擔心兒子尿頻問題是由疫苗所致，他又稱兒子的病況讓他們一家寢食難安，建議家長讓小朋友接種疫苗前要詢問清楚副作用。

5大接種流感疫苗Ｑ&A

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責任編輯：羅嘉欣