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【熱血合唱團】華仔「開班授徒」教魔術　13歲小演員：我不知劉德華是誰

娛樂 13:14 2020/10/27

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《熱血合唱團》劉德華「開班授徒」教魔術，慘被學生請食檸檬：「起初不知他是誰。」

由關信輝執導、張佩瓊編劇的新片《熱血合唱團》，由劉德華（華仔）擔任監製及主演，盧冠廷、雷頌德、吳岱融、李麗珍、關禮傑、尹揚明等參演，將於11月26日上映。最新海報中，手執指揮棒的華仔神態自若，極具指揮家的風範。

雖然華仔在戲中飾演嚴厲的音樂老師嚴Sir，但私底下他毫無架子，除不時主動跟學生談天、開金口唱歌外，更即場表演魔術帶動氣氛，令學生看得「眼定定」！

【拆彈專家2】劉德華+劉青雲18年後再合作　兩大影帝默契不減更珍惜當下

熱愛玩魔術的華仔在小演員前表演。（《熱血合唱團》發相）

向來熱衷提攜後輩的華仔，今次大膽起用33位素人學生演員，擔任其帶領的合唱團，戲裡戲外華仔備受學生尊敬。

但華仔沒有刻意與學生保持距離，反而主動與他們混熟，不時與他們聊天，甚至唱歌，相處非常融洽。

華仔與學生演員相處融洽無代溝。（《熱血合唱團》發相）

當中一場在碼頭取景時，華仔隨手拾起石頭變魔術，惹來多位學生演員圍觀，華仔純熟地將石頭從手上變走，學生們連番表示驚嘆，狂問華仔如何做到。

華仔亦即場示範及傳授秘訣給他們，將現場變成「華仔魔術學校」，場面搞笑。

（《熱血合唱團》發相）

除表現魔術外，華仔又落場跟33位學生演員試玩「33人44足」，劇情講到華仔為訓練合唱團成員的團結性，要求他們33位綁在一起，在草地上完成「33人44足」。

由於排練需時，華仔索性親自融入學生之間齊齊試，而且相當有耐性，細心指導各同學走位等。雖然在不少同學眼中，華仔是眾人偶像，很難有機會接觸得到。

但原來華仔都有「食檸檬」的時候，當中年紀最小、只有13歲、飾演小龍的演員姚學智，就自爆「而我不知劉德華是誰」。

戲中的華仔飾演一位嚴師。（《熱血合唱團》發相）

小演員說：「我起初完全不知道他（華仔）是誰，不明白為什麼有人見到他會哭，後來我媽媽跟我說他是大明星，我就開始留意到巴士、影音店等都有他的蹤影，才知道他真的很紅，哈哈。」果然是童言無忌。

提到今次拍攝與學生打成一片，華仔笑言：「青春沒有離開過我！其實我身邊不停有小朋友出現，包括歌迷會、公司編劇等都是20歲出頭。雖然我體能上不及他們，但心態上絕對可以溝通。」

電影海報登場。（《熱血合唱團》發相）

至於新片大部份演員均20歲以下，不少學生更渴望成為演員，問到華仔見到他們可有想起自己年輕的時候。

他直言：「當然有，其實跟他們有點接近，因為年輕時，我的夢想是做導演，但經過一段時間後，老師發掘我做戲較有潛質。」

華仔又認為每個人的夢想都要堅持一段時間：「最重要拎得起，放得低，懂得轉換心態。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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