【基層兒童】疫情下母失業無法負擔上網費　家貧小學生校門外借WiFi紙皮書枱上課

▲ 美國一名小學男生因媽媽失業難以負擔上網費，因此每天到學校門外借WiFi。

新冠肺炎疫情持續，在疫情稍緩下，各國學生陸續回校復課，也有學校因應疫情維持網上授課，不過有家庭未能負擔網上學習的開支。美國一名小學男生因媽媽失業難以負擔上網費，因此每天到學校門外借用WiFi，又以紙皮書枱上課，令網民關心基層學生的學習苦況。

據英國《每日郵報》報道，美國新墨西哥州一位老師Sabrina Talbott Harbor於17日在facebook發布了一張照片，因而引起網民關注。照片中是9歲的男童Jonathan Endecott，他在羅斯維爾市（Roswell）就讀小四，當時他躺在學校門外，連接學校的WiFi上網課。

每日徒步回校借WiFi

Jonathan所在地區的學校目前仍關閉，只實行網上教學，不過他因為家中無法負擔互聯網費用，所以未能參與網課。由於疫情關係，Jonathan的媽媽Angel接連失去了兩份工作，家中經濟出現壓力。

她受訪時表示兒子個性獨立，加上住所距離小學不遠，因此他在疫情下決定每日步行回校借用WiFi，父母也放心他自己到學校。

▲ Jonathan躺在學校門外，連接WiFi上網課。（相片來源︰Sabrina Talbott Harbour fb）

雖然老師和同學都不在身邊，Jonathan只能呆坐學校外借用WiFi上課，但他已很高興，有種回到學校的感覺，能夠再次像個普通孩子一樣。Angel說：

校長、學校秘書和一些老師曾上前查看，看看他有沒有甚麼需要。

老師不忍助解決困境

其中一位老師Sabrina日復一日見到這位男孩，令她深受感動，最終她在網上分享了他的照片。她在facebook的帖文寫道︰

這個小男孩家中沒有互聯網，他每天起床後便徒步到學校，連接學校的WiFi，從上午8時至下午2時45分坐在那裡。

她提及有些學生家庭環境不理想，沒有私家車、暖氣、自來水，甚至食物，他們唯一得到的擁抱，可能是來自學校老師或同學，唯一吃到的食物也或許來自學校。

Sabrina為Jonathan一家發起籌款活動，幫助他們度過困境。現在已有好心人願意為他們支付一年的互聯網費用，Jonathan很高興終於能與朋友和同學在網上聊天。

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責任編輯︰駱秀玲