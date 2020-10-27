【星二代】24歲歐陽妮妮所擁名牌手袋堆滿牆　曾留學法國被嘲不會讀「Hermès」

▲ 歐陽妮妮被嘲笑不會讀「Hermès」法國發音。

台灣星二代、現年24歲的歐陽妮妮，早前在個人YouTube頻道回答觀眾有關於個人名牌袋收藏問題，網民卻因歐陽妮妮「Hermès」的讀音問題引起罵戰，認為曾到法國留學的歐陽妮妮，竟不會正確讀出法國品牌的名稱，最後歐陽妮妮親身留言回應網民的質疑。

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▲ 歐陽妮妮曾在法國留學。（取自歐陽妮妮IG）

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被嘲笑不會「Hermès」正確發音

事件起因，是歐陽妮妮在YouTube頻道影片介紹法國名牌「Hermès」時，清楚把H的音發出，可是以法文讀出是不會發H音，所以有網民留言：「買一大堆Hermès結果連品牌名字都唸錯，太諷刺了」、「不想看了」等。

歐陽妮妮為打破網民的疑問，親自留言回應：「我之前去法國當過交換學生一年，我會唸正確的法文念法呢！只是我想說Hermès美式英文發音h應該有發吧？如果我講正確的法文發音可能又罵我做作了！」

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名牌袋牆目測約60萬

歐陽妮妮在片中介紹自己最貴一個名牌袋是Hermès Kelly Danse，她亦展示這個袋的多種背法。

而杏仁綠色是該系列相對較新的顏色，現在很難在台灣專門店找到，自己也是透過代購才買到。

▲ 歐陽妮妮最貴的手袋是Hermès Kelly Danse 63色。（Youtube截圖）

名牌達人Sky Chong表示，歐陽妮妮所擁有的Hermès Kelly Danse 63色，Swift皮原價約港幣57,800元，巿價為75,000至90,000元，視乎顏色、皮質和金或銀扣。

在影片中，歐陽妮妮身後的名牌手袋牆，Sky保守估計當中手袋總值約60萬元。

對於歐陽妮妮的名牌袋影片，有網民批評她炫富，她霸氣回覆：「我的東西都是我自己賺錢買的，我開心怎樣就怎樣，你不爽別看。」

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