【食道癌】日飲12瓶含糖飲品當正餐　男子一個月暴瘦33磅患4期食道癌

▲ 男子一個月暴瘦33磅，求醫驚揭患上第4期食道癌。

過肥可致嚴重後果，台灣一名重達242磅的40歲男子嗜甜，試過一日三餐全靠含糖飲品果腹，最高紀錄日飲12瓶飲品。近一個月來，男子體重嚴重下降，持續咳嗽至聲沙，求醫終揭發患上第四期食道癌。

據台灣媒體《ETtoday》報道，耳鼻喉科醫生吳昭寬分享病例，一名身高162cm、體重達110公斤（242磅）的40歲肥胖男子，持續咳嗽1個多月至聲音沙啞，經喉內視鏡檢查，發現左邊聲帶靜止不動，照胃鏡後在食道發現腫瘤，切片證實是第四期食道腺細胞癌。

男子表示，近期因進食出現異物感、容易嗆咳致食慾下降，試過短短一個月內爆瘦15公斤（33磅），試過一日三餐全靠含糖飲品果腹，一天最高紀錄飲3杯台式飲品。包括紙包奶茶在內，男子一日最多可飲達12瓶含糖飲品，令醫生感到震驚。

男子確診食道癌後，只能持續接受電療及化療。吳昭寬稱，男子本身有嚴重胃食道逆流，肥胖增加腹部壓力。當食飽坐下時，肚皮脂肪猛撐令胃液向上衝，影響胃部的排空能力。吳昭寬指出，手搖飲料（台式飲品）很可怕，很可能會產生致命性危險。

食道癌：本港第10號癌症殺手

據衛生署的資料，食道癌常見症狀是吞嚥困難，較後期病人可能逐漸會由難以吞嚥固體食物加劇到連流質食物也難以吞嚥。其他可能出現的症狀包括：

嘔吐

胸骨後胸部中央部位不適

背部肩胛骨之間部位不適

營養不良

體重顯著下降

食道癌高風險因素：

年齡增長

男性較多

吸煙

飲酒

超重和肥胖

預防或減患食道癌風險的方法

不要吸煙

避免飲酒

保持健康體重和腰圍

恆常運動

同場加映易增患癌風險食物：

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責任編輯：羅嘉欣