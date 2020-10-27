【大愛精神】馬浚偉49歲慶生不忘關懷身邊人　馬仔生日前夕探抗癌鬥士李明蔚

▲ 馬浚偉生日前夕往探望李明蔚。

馬浚偉昨日（26日）迎來49歲生日，馬仔於社交平台上載舊照片，當中說到生日願望時，他表示冀盼身邊每一位都平安、健康。馬浚偉生日亦不忘送暖，於生日前夕往探望視如親妹的歌手李明蔚，更送上一套咖啡杯，令李明蔚大感窩心。

其實向來關心抗癌歌手李明蔚的馬浚偉，在本港疫情最嚴峻之時曾送營養奶給對方，十分細心。此外，馬仔之前多次開Live唱歌為明蔚籌醫療費用，而李明蔚在本月初完成新治療法首個療程，身體情況有好轉。

【生命鬥士】李明蔚抗癌8年身體漸弱 馬浚偉出錢出力開Live助籌醫藥費

▲ 馬浚偉於生日前夕往探望李明蔚。

李明蔚於前日（10月25日）在社交平台分享跟馬浚偉的合照，原來二人相約飯聚，她更預祝馬浚偉生日快樂。

她高興寫道：「好開心今天馬仔哥哥來探我！很久沒見了，還送我一套很美觀又實用的自家品牌icafe蛋形濃縮咖啡杯連碟組盒！好喜歡呀多謝你，明天是你生日，預早跟你說生日快樂！身體健康！」

▲ 馬浚偉貼出BB時候的照片。

馬浚偉願人人平安

而連日來馬浚偉也出席慶生飯局，當中跟TVB高層樂易玲飯聚，而樂小姐的兒子也有出席。

他於IG貼出合照兼寫道：「開心的晚上和開心的人，在頂級日本餐廳食日式料理，好食到不得了，必須推介，開心！」

另外，馬浚偉接受媒體訪問，透露生日只是跟幾個朋友食餐飯，願望是希望人人平安、健康及喜樂、社會回復平靜以及疫情快些過去。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【好人好事】馬浚偉開Live為林太籌醫藥費 林子博哽咽： 希望世界還有奇蹟

馬浚偉視李明蔚如妹妹看待

馬浚偉一直視李明蔚如妹妹一樣看待，為助李明蔚籌醫藥費，今年9月他於個人社交平台開Live唱足兩個多小時。

當時他指自己與李明蔚有特別的緣份，他曾說：「這個傻妹指自己身體愈來愈弱，其實我都知道，這段期間一直有保持聯絡，知道她的身體狀態，能做到的事不多。她說話有困難，便寫文字給我交代身體變差。」

然後續稱，李明蔚向他表示感恩身邊一直獲朋友關心：「能夠做到的辦法都已經做了，既然仍然這麼年輕，有機會的方法都想試試，她很希望嘗試做新的免疫療法，但很昂貴，家人可能籌備做眾籌，我絕對支持，因為我明白好多治療真的是很貴，她的家庭環境又不是宥好，一定會很大壓力。」

馬浚偉又說明白李明蔚的抗癌路是很漫長，因為自己的家人都先後患癌，因而他特別明白家屬的心情。