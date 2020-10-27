【世界仔】小學時曾被老師稱為「世界仔」 鄭丹瑞：討好別人是侮辱了自己

▲ 小學時曾被老師稱為「世界仔」，他認為討好別人是侮辱了自己。

大概是小學三四年級吧，某天上課，老師背着我們在黑板上寫得興起，忽然有同學在細聲傾偈，老師轉頭望住全班同學，大家都靜下來，老師問我：「你係班長，你知唔知道邊個同學上堂傾偈？」我實說實話地回答：「老師，我聽到有同學傾偈，但係我聽唔出係邊個。」老師冷笑一聲，當住全班跟我說：「我覺得你長大成人後，會係一個十分稱職嘅世界仔。」從此，就多了一個花名，叫做「世界仔」。

當時太年輕了，根本聽不出老師到底是讚是彈、是褒是貶，也不知道何謂「世界仔」？後來，智者告訴我大概的意思，是指某人懂得變通，很多時候對人都很奉承、討好他們，最緊要面面俱圓，不得失任何一方。明白這個意思的時候，我已經長大成人，一直很想跟老師講一聲：「老師，你睇錯人，我根本唔係一個稱職嘅世界仔。回望超過半世紀嘅人生，眼見稱職嘅世界仔多的是，排隊輪唔到我。」

有段日子，簡直得罪人多，稱呼人少，覺得奉承、討好別人，是侮辱了自己；而對人面面俱圓，也不是真正的我。那陣心想：如果我的世界真有一個term叫做「世界仔」，那我強烈要求這個世界繞着我而轉。如今雖然已是「兩蚊一族」，依然老馬有火，總之，就「世界」不起來！「可能小學老師俾你太大嘅陰影，令你從此好抗拒『世界仔』呢三個字。」好事之徒試圖為我解釋。

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全文刊於《經濟日報》