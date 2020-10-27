食消夜送別女同袍不滿被酒濺中　警長扯女同袍頭髮認罪候判

▲ 被告梁珏榮今於屯門裁判法院承認普通襲擊罪。（林欣樂攝）

10名警務人員於今年4月於限聚令下，於元朗食店食消夜歡送女同袍，期間女警向警長敬酒，警長拒絕及不滿被酒淋濕腳，雙方發生爭執，期間警長涉扯女警頭髮，被控普通襲擊罪，案件原定今(27日)於屯門裁判法院開審，涉案警長突然認罪。代表律師求情時指被告將失去工作，裁判官直斥「未收到解僱信就唔好信口開河」。裁判官表示，法庭一向保護執法的警員，會嚴厲判處襲警案，但就警員內部之間的襲擊，則不知如何判刑，先索取社會服務令及背景報告，被告准保釋至11月10日判刑。

被告梁珏榮（40歲），報稱任職警長，早前否認1項普通襲擊罪，控罪指他於2020年4月19日，在元朗屏會街屏會中心外行人路上襲擊女子蘇伶雅。

被告今承認控罪，辯方求情時指，被告中五程度，曾有交通案案底，但已超過有效期，故應被視為沒有案底。代表律師指，被告一向嚴守警隊紀律，曾接受警隊內部、美國執法部門及市民讚賞近20次。

代表律師指，被告因一時情緒失控犯案，僅因扯女警頭髮10秒便前途盡毀，事後被告曾向心理醫生求診，證實他不依賴酒精，並非暴戾人士，沒有預謀犯案，因一時魯莽，事後前途盡毀，將會失去工作，令家人陷入困境，亦令警隊蒙羞，被告為此感到非常抱歉，望法庭輕判，以罰款處理。

裁判官水佳麗反問辯方判罰款是否合適，另對於被告會失去工作的說法，反指「唔係事實唔好隨便講」，並問及辯方會否收回說法。辯方則指，警方很可能會這樣處理。裁判官則指，警方就被告以往記錄亦無如此處理，質疑辯方「未收到解僱信就唔好信口開河」。辯方則澄清，警方人事科已發信指被告要接受紀律聆訊。

裁判官又指，案發時同僚已分開被告及被襲女警，但被告仍追上前施襲。辯方解釋稱，當時女警向前跌，被告「扯佢起身」。裁判官則反問「扯頭髮係想扶起女警？」辯方確認可以如此詮釋，但後來因控方有爭議，辯方則收回說法。辯方最終表示，被告願意賠償3,000元予女警，並希望法庭考慮判社會服務令。

裁判官表示，法庭一向保護執法的警員，因知道警員執法困難，並會嚴厲判處襲警案，但對於警員內部之間的襲擊，則不知如何判刑。就本案而言，被告僅因腳被酒淋濕便發洩脾氣，因未能控制自己而襲擊同僚，令法庭感困惑。

裁判官續指，女警雖有犯錯，但被告卻犯下更嚴重錯誤，案發時有限聚令，警員歡聚已不合適，被告身為在場最高級的警員，亦首先犯錯，先索取被告的背景及社會服務令報告，被告准保釋至11月10日判刑。

案情指，被告與另外9名警員在涉案地點食消夜，歡送女警蘇伶雅，女警向被告敬酒，被告拒絕飲酒，女警便揶揄被告，期間被告的腳被酒淋濕，雙方發生爭執，其他警員分開兩人，並拉走女警，被告追上時與女警發生肢體衝突，被告扯女警頭髮約10秒。

其他在場警員報警，女警頭部有腫脹送院，錄取口供後到醫院接受治理，醫護人員發現女警頭皮觸痛及腋下擦傷。被告其後自首，警誡下否認控罪及否認扯女警頭髮，並指案發時女警用紅酒淋濕他的鞋，他便將女警推開。

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記者：林欣樂