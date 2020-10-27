【秋天湯水】秋天是養肺季節 中醫推介湯水補氣健脾紓緩口乾【附做法】
保健美顏 17:12 2020/10/27
不少人也喜歡在秋天行山。註冊中醫師梁尹倩（Cinci）在「CheckCheckCin」faceook表示，肺氣不足人士，行山容易感到不適。她指出，秋天是養肺季節，要補氣要先補脾，改善消化吸收功能，氣血才會好，並推介一款補氣健脾的湯水。
梁醫師表示，秋天宜養肺，因為秋天對應的人體臟腑為肺，秋氣與人體的肺氣相通，秋燥容易傷及肺陰，令人出現口乾舌燥、鼻咽乾燥、乾咳等症狀。肺氣不足的人容易出現反覆感冒、多汗、怕風、容易疲倦等症狀，連進行行山這類低強度活動，都可能出氣短、頭暈的情況，需要好好養肺。對此，她有以下建議：
- 適量進食有補氣健脾作用的食物例如人參、花旗參、淮山、北芪、紅蘿蔔等。
- 平日宜飲食清淡，多喝溫水，忌吃生冷、重口味及辛辣食物。
- 平日可以多按足三里穴，有補中益氣、通經活絡、激發氣血生化及運行的作用。
補氣健脾湯水小貼士
- 適當地添加補氣健脾的食材，如靈芝、黨參、海底椰、栗子等。
湯水推介
太子參沙參無花果湯
功效：補氣潤肺健脾，紓緩口乾、容易乾咳等症狀。
材料：紅蘿蔔1根、雪梨2個、太子參20克、沙參15克、栗子80克、無花果乾3枚
做法：
1. 所有材料洗淨，紅蘿蔔去皮切塊
2. 鍋中加入2500毫升水，放入全部材料，武火煮至水滾，調文火煮1.5小時，最後下鹽調味即可。
內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載
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梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。
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責任編輯：黃泳欣