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【防疫措施】食肆堂食人數放寬至6人酒吧限4人一桌　堂食時間可延至凌晨2時

社會 14:40 2020/10/27

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食肆堂食人數放寬至6人一桌。

新冠肺炎疫情未止，本港連續2日無新增本地個案。港府宣布原定本周四（29日）屆滿的堂食人數，以及食肆「堂食令」等措施將會放寬，包括堂食人數放寬至6人一桌，酒吧則由現時的每枱2人，放寬至4人。另外，食肆可提供堂食時間可延至凌晨2時，並可有現場表演，惟不得超過座位75%，有關措施將於10月30日生效，為期一周至11月5日。

食物及衞生局局長陳肇始今日（27日）在政府防疫措施記者會上表示，本地疫情在十月初有反彈跡象，近日稍有緩和，惟社區仍有零星個案，市民需要留意，當局現時只可以有限度作出放寬，惟4人「限聚令」的措施及公衆地方「口罩令」等措施將繼續延長。

她稱室內人數限制由4人放寬至6人是配合市民需要，以及考慮到整體經濟及就業問題，強調限聚令仍維持4人是合適的做法，以避免有太多的有群組聚集。她指，雖然今次會放寬部分處所的措施，惟有關措施是有序而針對性，如要求酒吧人士在離開座位時不得飲食等。至於早前放寬本地遊的上限人數，她解釋限聚令的豁免不是沒有條件，強調有關活動是可以管理的，當局亦會留意疫情情況會作出逐步調整措施。

政府最新防疫規定及限制詳情如下：

1）餐飲處所及表列處所

  • 在2020年10月30日至11月6日的7日期間，餐飲處所不得超過座位數目的75%，亦不能過6人同坐一桌
  • 酒吧或酒館不得超過座位數目的75%，亦不能過4人同坐一桌
  • 延長可提供堂食時間，由上午5時至翌日凌晨1時59分
  • 可進行現場表演或跳舞活動
  • 酒吧或酒館於餐桌飲食時，可豁免佩戴口罩
  • 表演者須嚴格遵守有關感染控制措施，包括表演者必須戴口罩、在表演者與顧客或觀眾中間須設有隔格作出有效分隔，以及表演者在表演前後均不得與顧客或觀眾接觸或交談

2）夜店或夜總會

  • 不得超過座位數目或可容納人數的75%
  • 不得超過4人同坐一桌
  • 可進行現場表演或跳舞活動
  • 表演者須嚴格遵守有關感染控制措施，包括表演者必須戴口罩、在表演者與顧客或觀眾中間須設有隔格作出有效分隔，以及表演者在表演前後均不得與顧客或觀眾接觸或交談

3）體育處所

  • 運動時可豁免佩戴口罩

4）公眾娛樂場所

  • 每一娛樂遊戲站、遊戲機或設施，均不得有超過可容納人數的75%
  • 表演場所不得超過每個場所座位數目的75%
  • 博物館和主題公園不得超過可容納人數的75%
  • 表演者須嚴格遵守有關感染控制措施，包括表演者必須戴口罩、在表演者與顧客或觀眾中間須設有隔格作出有效分隔，以及表演者在表演前後均不得與顧客或觀眾接觸或交談
     
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記者：郭詩詩、陳子謙

限聚令 陳肇始 食物及衞生局 新冠肺炎疫情 新冠肺炎

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