涉挪用女投資者比特幣獲取逾1100萬　「比特通」前行政總裁否認欺詐受審

▲ 虛擬貨幣比特幣交易平台「比特通」行政總裁梁永熹（右）被控欺詐今開審。（曾耀輝攝）

前「比特通」行政總裁梁永熹涉向女投資者提供虛假的比特幣冷錢包密碼，誘使女投資者向冷錢包轉帳1,000個比特幣後，梁疑非法挪用冷錢包比特幣，獲取共逾1,100萬港元。梁否認欺詐及4項洗黑錢罪，案件今（27日）於區域法院開審。女投資者供稱，被告透過微信向她提議轉用硬件錢包，指擔心安全問題。

被告梁永熹（36歲），否認1項欺詐罪及4項處理從可公訴罪行得益財產罪。

控罪指，被告於2018年3月5日，向事主忻汝英虛假地表示1組備份種子是遠端取用1個Trezor錢包的唯一備份種子，從而誘使忻將比特幣轉移到該Trezor錢包。

控罪指被告於2018年4月13日至8月24日，知道在大新銀行帳戶內1筆約26.6萬美元（折約206萬港元）、 中國銀行帳戶內1筆約119萬港元、中信銀行帳戶內1筆約548萬港元及八利策略有限公司帳戶內1筆約31萬美元（折約240萬港元）的項目，代表從可公訴罪行的利益而仍處理上述4筆款項。

▲ 事主忻汝英今出庭作供。（曾耀輝攝）

事主忻汝英供稱，她自2013年底透過朋友介紹而開始投資比特幣，直至2014年，她已投入了約100萬港元，並於年10月在Blockchain開設比特幣的熱錢包，及分3次存入了共1,500個比特幣，另於2015年3月又再開設了新的熱錢包。

忻續供稱，2017年中旬，比特幣價格開始上升，她逐步透過比特幣交易平台「位元通」及「比特通」沽售過比特幣，惟2017年下旬，「位元通」在市場上消失，「比特通」改名為Blcex。忻指她當時仍持有約1,000個比特幣，故到Blcex註冊及存入比特幣到Blcex提供的熱錢包內待沽。

忻供稱，她於2017年底曾轉帳30個比特幣到Blcex錢包，惟數日後，該Blcex錢包仍未顯示示收到比特幣，而她其後在澳門1個公眾場合中遇見被告，她透過電視節目知悉被告為Blcex行政總裁，她遂向被告自我介紹，及指自己在Blcex中丟失了30個比特幣，被告答應幫忙，又提到「你（忻）有好多比特幣喎」。忻指當時人多，她遂用手勢示意被告噤聲，並與被告交換微信作聯絡方式。

忻續指，兩人其後透過微信聯絡，被告亦為她處理了多筆比特幣交易，其後被告提議她進行場外交易，即透過現金面對面交易，被告又提議她買一個冷錢包，指擔心安全問題，即使用一個硬件錢包儲存比特幣，而不是虛擬平台提供的熱錢包地址。

控方開案陳詞則指提及，被告於2018年3月1日透過微信通知忻，指要為忻的手提電腦設定冷錢包，後於3月5日，被告為忻操作電腦及設置冷錢包，並叫忻抄寫24組回復字，當時忻相信該24組回復字能遠端取用冷錢包，但事實上該24組回復字無法從遠端取用冷錢包。

控方指警方其後在被告家中夾萬搜出另24組回復字，卻能用作遠端取用該冷錢包。聆訊今午續。

根據資料，儲存比特幣的方式分為熱錢包及冷錢包，兩種方式均以「私鑰」去證明交易紀錄中比特幣的所屬用戶。冷錢包是實體裝置，用家設定密碼後，透過裝置獲得「私鑰」，冷錢包不會連接網路，只有用家交易時才會連網，較為安全。熱錢包則沒有實體，「私鑰」在連網狀態下產生，一切操作均須面對駭客或網路釣魚等風險。

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記者：王仁昌