【開心消費】H‧COINS會員尊享 密密食，賺印花，賞購物

外遊無期，唯有留港消費！恒基地產旗下七大商場全新手機應用程式H‧COINS自推出以來一直大受歡迎和好評。只要成為H‧COINS會員，「一APP在手」即可享有各種優惠和禮遇！以電子消費每滿HK$100，每滿HK$1即可兌換1 COINS，消費累積滿指定COINS即賞購物或餐飲電子禮券，吸引不少精明消費者已經登記成為H‧COINS會員！

大派近百萬元購物電子禮券

有見及此，H‧COINS特別推出「密密食，賺印花，賞購物」自助電子印花獎賞活動，大派總值近百萬元購物電子禮券。H‧COINS會員於活動期間內於恒基地產旗下七大商場，於餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿HK$200或以上，經H‧COINS APP自助上載發票，經成功批核後，即獲購物電子印花一個。只需集齊三個印花，就可即時獲贈恒基地產旗下七大商場HK$150購物電子禮券乙張！

七大商場包括：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。

餐飲商戶包括：中式菜餚、亞洲美食、西方美饌、咖啡店及輕食、麵包及飲品店、零售食品及酒類。

HK$150購物電子禮券可於恒基地產旗下七大商場認受商戶使用，有關「購物電子禮券參與商戶」名單，請按此參閱。

賺取電子禮券教學

迎新額外賞

H‧COINS會員首次以電子貨幣消費滿HK$100或以上，並使用H‧COINS APP成功登記COINS，可享恒基地產旗下七大商場HK$30購物電子禮券一張，禮遇先到先得，送完即止！

請即下載及登記H‧COINS！

「密密食，賺印花，賞購物」活動詳情條款及細則

H‧COINS一般條款及細則

註：

1. 受條款及細則約束

2. 購物電子印花派發活動只接受日期為2020年10月23日至11月30日的發票。會員經H．COINS手機應用程式自助上載有效發票，並於禮券換領期12月31日前獲成功批核，即可獲贈購物電子印花。會員需於禮券換領期內換領價值港幣150元的恒基地產旗下商場電子禮券。數量有限，換完即止。

（資料由客戶提供）