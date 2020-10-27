【開心消費】H‧COINS會員尊享 密密食，賺印花，賞購物！

外遊無期，唯有留港消費！恒基地產旗下七大商場全新手機APP H‧COINS自推出以來一直大受歡迎和好評。只要成為H‧COINS會員，「一APP在手」即可享有各種優惠和禮遇！以電子消費滿HK$100即可以兌換COINS，消費累積滿指定COINS即賞購物或餐飲電子禮券，已經吸引不少精明消費者登記成為H‧COINS會員！

大派近百萬元購物電子禮券

有見及此，H‧COINS特別推出「密密食，賺印花，賞購物」自助電子印花獎賞活動，大派總值近百萬元購物電子禮券。H‧COINS會員於活動期間內於恒基地產旗下七大商場內的餐飲商戶以電子貨幣單一消費滿HK$200或以上，經H‧COINS手機APP自助上載發票，經成功批核後，即獲購物電子印花一個。只需集齊三個印花，就可即時獲贈HK$150恒基地產旗下商場購物電子禮券一張！

恒基地產旗下七大參與商場包括：MCP CENTRAL & MCP DISCOVERY(新都城中心2期及3期)、MOSTown新港城中心、荃灣千色匯、元朗千色匯、沙田中心‧沙田廣場、屯門時代廣場及利奧坊。

餐飲商戶包括：中式菜餚、亞洲美食、西方美饌、咖啡店及輕食、麵包及飲品店、零售食品及酒類。

HK$150購物電子禮券可於恒基地產旗下七大商場認受商戶使用，有關「購物電子禮券參與商戶」名單，請按此參閱。

賺取電子禮券教學

迎新額外賞

H‧COINS會員首次以電子貨幣消費滿HK$100或以上，並使用H‧COINS手機APP成功登記COINS，可享HK$30恒基地產旗下商場購物電子禮券一張，禮遇先到先得，送完即止！

請即下載及登記H‧COINS！

「密密食，賺印花，賞購物」活動詳情條款及細則

H‧COINS一般條款及細則

註：

1. 受條款及細則約束

2. 購物電子印花派發活動只接受日期為2020年10月23日至11月30日的發票。會員經H．COINS手機應用程式自助上載有效發票，並於禮券換領期12月31日前獲成功批核，即可獲贈購物電子印花。會員需於禮券換領期內換領價值港幣150元的恒基地產旗下商場電子禮券。數量有限，換完即止。

（資料由客戶提供）