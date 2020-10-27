【新冠肺炎】房委會將檢查1,500座公屋排水管　需時料18個月

▲ 房委會明天起，將主動檢查轄下公屋的公用排水管。（資料圖片）

房委會5月宣布，將主動檢查轄下公屋的公用排水管，今日（27日）公布有關措施明日（28日）展開，預計需時18個月，將檢查約1,575幢公屋的排水管，當中600幢大廈的排水管設於室外，餘下975幢、涉約41萬伙的主排水管設於住宅單位內。

根據計劃，房委會將派遣檢查人員，檢查公屋的公用排水管，包括設在部分公屋單位內的公用排水管；若發現有喉管問題，例如喉管滲漏、喉碼或接駁配件鬆脫等，會按需要為租戶安排維修。

房委會發言人說，倘檢查期間發現租戶未獲批准擅自改動排水系統，有關租戶將須負責自費進行所需的糾正工程。

房委會將優先檢查曾錄新冠肺炎確診個案的公共屋邨或大廈。至於其他屋邨，則以長者住戶的百分比、屋邨／大廈的樓齡及排水管滲漏／倒溢記錄三項準則而定出檢查次序。

房委會10月起，成立一支由87名新增人員組成的輔助專責小組，為期18個月。今次檢查計劃所需撥款約6,430萬元，其中約4,160萬用來應付首12個月撥款，已在第二輪防疫抗疫基金的創造職位計劃下批出，餘下6個月約2,270萬元撥款，則會從房委會2020/21及2021/22年度的預算撥出。

至於由排水管檢查計劃所衍生的維修工程，約5,400萬元的開支預算，開支會由房委會2020/21及2021/22年度的維修及改善工程預算吸納。

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責任編輯：吳卓峰