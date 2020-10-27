【酒店優惠】逸東11月周末雙人Staycation優惠　房價965元起包早餐及Tea Buffet【內附連結】

▲ 逸東酒 店推出「Stay+Dine Package」優惠，CP值頗高。（網上圖片）

一直與香港人同行的逸東酒店，近年很多舉措都暖人心窩。繼早前因為禁堂食令而主動開放酒店宴會廳予一眾買了外賣卻無處「開飯」的打工仔，可以有尊嚴又舒服地歎冷氣坐低食飯盒。上星期又眼見近萬名航空從業員因港龍結業、國泰大裁員而面臨失業苦況，情辭並茂地在社文網站寫了一封「公開請人聘書」，惹來滿城稱讚。今次逸東酒店推出「Stay+Dine Package」優惠，輪到作為熱愛香港的你出力支持，來一個都市旺區Staycation啦，仲要係好食好住！

香港人今年放假改攻留港Staycation，一樣食得招積、住得舒適、玩得出色、旅遊超值，CP值最高的最新一員，就是明撐香港人的逸東酒店推出「Stay+Dine Package」優惠，優惠期為11月1日至11月30日前入住。如房價包括早餐Buffet+下午茶Buffet，每晚都係只需HK$965（連加一HK$1,061.5）起，只限星期六或日入住！

好肚餓而想食更多道地港式美食的，大家亦可以揀早餐Buffet+午餐Buffet，每晚HK$1,150（連加一HK$1,265）起，限星期日至五入住。同時推出早餐Buffet+晚餐Buffet，每晚HK$1,650（連加一HK$1,815）起，限星期一至五入住。

▲ 「逸．新」客房備有43吋高清智能電視（配備投映功能），更有淨化心靈的喜馬拉雅山鹽晶燈，浴室採用Grown Alchemist 100%天然沐浴用品，不含有害化學物質，用得安心又放心！（官網圖片）

早餐+午餐或早餐+晚餐的Package，如果預訂「逸．雅」/「逸．尚」客房，就可以免費升級至「逸．新」客房，更可享有延遲Check-out的禮遇（早餐+午餐最遲3pm退房；早餐+晚餐最遲2pm退房）。全新「逸．新」客房配合本地創作人的藝術品及高科技元素設計的開放式間隔客房，讓你盡情放鬆身心，有能淨化心靈的喜馬拉雅山鹽晶燈、認證天然物料床褥，浴室瓷磚淋浴間亦備受Grown Alchemist 100%天然沐浴用品，全面提升客人住宿體驗。

如果Budegt鬆動，可以另加HK$200（連加一HK$220）升級至「Study逸．緻」客房，此房型設有半月窗，可看到九龍熱鬧景色，現代化裝飾加上更大的空間，住得更舒適招積！

▲ 想再豪啲，可以考慮升級至「Study逸．緻」客房。（網上圖片）

一家大細亦可以預訂「逸．家」客房，可住4人，連兩大兩細的早餐Buffet+下午茶Buffet，每晚只需HK$1,820（連加一HK$2,002）起；早餐Buffet+午餐Buffet每晚HK$2,000（連加一HK$2,200）起，早餐Buffet+晚餐Buffet就每晚HK$2,800（連加一HK$3,080）起。而入住所有房型的住客均可參加免費太極班、免費廟街及玉石市場步行導賞團，並享用24小時健身室（如有開放）等。

▲ 普慶餐廳提供自助日餐、午餐、下午茶和自助晚餐，自助午餐酒店會安排於入住翌日享用，自助晚餐則會安排入住當晚享用，自助午餐和晚餐同樣都有即開生蠔供應。（官網圖片）

逸東酒店的餐飲質素一向口碑載道，如中菜廳逸東軒便是連續多年榮獲米芝蓮一星榮譽，至於自助餐更高水準到曾當選為香港人最喜愛的Buffet餐廳，疫情期間依然一位難求！單是晚餐自助餐連加一，每位都已經過HK$600，有數得計，每人只需多付300多元便可以一嘗市中心鬧市旺區Staycation滋味，兼享用豐富早餐自助餐，真心堅抵到要出力撐逸東酒店！

▲ 酒店天台戶外露天泳池帶有摩洛哥風格的設計，打卡呃like一流。（網上圖片）

逸東酒店 Eaton HK

地址：九龍彌敦道380號（佐敦港鐵站B1出口）

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記者：Kristy