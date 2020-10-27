【期間限定】海洋公園11月推限定夜場派對 4人組隊挑戰6任務如玩「港版Running Man」
社會 14:47 2020/10/27
海洋公園繼推出「森度遊」後，再有新搞作，將於11月首兩個周五至日舉辦夜間體驗「夜．玩．派」，入園者除了可由朝玩到夜晚外，更可4人組隊在公園「動感天地」綜藝節目式挑戰6個任務，過程需玩過山車﹑機動遊戲等，儼如玩「港版Running Man」，成功完成可獲運動品牌及公園現金券等。
「夜．玩．派」活動詳情
|日期
|2020年11月6、7、8、13、14及15日（星期五至星期日）
|時間
|下午5時至晚上9時30分
|地點
|海洋公園高峰樂園 — 動感天地
|費用
|只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需額外費用（所有訪客均須提前於公園網站預約到訪日期入園）
|組隊人數
|每隊4位，名額有限，先到先得
|規則
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|資料來源：海洋公園
任務概覽
|秒殺超感官任務
|登上翻天覆地、超速旋風、橫衝直撞、動感快車及極地時速獲取基本積分，完成額外挑戰更可贏取更多積分，額外挑戰任務詳情將由機動遊戲大使即場提供。
|相中猜呈尋
|透過任務卡的提示找出特定景點，並拍照記錄完成打卡任務，擺出指定甫士更可獲得額外積分。
|擲出青春
|在這個難度升級的攤位遊戲，你可以展示高超投擲技巧，即使失敗，亦可以透過復活賽獲得多一次投球機會。
|勁舞ATTENTION!
|尋找勁歌熱舞中的舞蹈員，以及留意音樂節拍和環境細節，並解答任務卡上的問題，在熱舞中解開隱藏的任務謎底！
|逃出熔岩陣
|喜歡音樂的訪客絕不能錯過DJ Hub！走進燈光與節奏最合拍的世界，聽到音樂轉變讀出 「The Floor is Lava」時立即搶入指定區域，否則會被淘汰！
|單手大「餵」王
|以單手餵隊友食雞翼，測試彼此默契，於限時3分鐘內食完全部雞翼方可獲取積分。
|資料來源：海洋公園
點擊圖片即睇組合ERROR率先挑戰「夜．玩．派」部分任務：
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海洋公園指，只需手持標準入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需支付額外費用，便可在「夜．玩．派」舉行期間，由早上開園玩到晚上閉園。挑戰任務的參加者4人組隊後，可於海洋列車高峰站旁的挑戰啟動站索取任務卡，到「動感天地」進行挑戰。完成任務後可憑所獲分數換領豐富獎品，有機會贏場允得運動品牌「SKECHERS」運動鞋換領券及現金券、豐富小食禮品包和園內消費現金券等。
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記者：陳曉瑩