【期間限定】海洋公園11月推限定夜場派對　4人組隊挑戰6任務如玩「港版Running Man」

▲ 海洋公園推出限定夜場派對「夜．玩．派」，市民可4人組隊綜藝節目式挑戰任務。（圖片由海洋公園提供）

海洋公園繼推出「森度遊」後，再有新搞作，將於11月首兩個周五至日舉辦夜間體驗「夜．玩．派」，入園者除了可由朝玩到夜晚外，更可4人組隊在公園「動感天地」綜藝節目式挑戰6個任務，過程需玩過山車﹑機動遊戲等，儼如玩「港版Running Man」，成功完成可獲運動品牌及公園現金券等。

「夜．玩．派」活動詳情

日期 2020年11月6、7、8、13、14及15日（星期五至星期日） 時間 下午5時至晚上9時30分 地點 海洋公園高峰樂園 — 動感天地 費用 只需持有海洋公園入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需額外費用（所有訪客均須提前於公園網站預約到訪日期入園） 組隊人數 每隊4位，名額有限，先到先得 規則 領取任務卡後，跟隨指示挑戰各種任務

完成任務以獲取積分

完成所有任務後於晚上9時30分前帶同任務卡到挑戰者總部核實

勝出隊伍可贏取豐富禮品，包括人氣品牌SKECHERS運動鞋換領券及現金券、豐富小食禮品包及園內消費現金券 資料來源：海洋公園

任務概覽

秒殺超感官任務 登上翻天覆地、超速旋風、橫衝直撞、動感快車及極地時速獲取基本積分，完成額外挑戰更可贏取更多積分，額外挑戰任務詳情將由機動遊戲大使即場提供。 相中猜呈尋 透過任務卡的提示找出特定景點，並拍照記錄完成打卡任務，擺出指定甫士更可獲得額外積分。 擲出青春 在這個難度升級的攤位遊戲，你可以展示高超投擲技巧，即使失敗，亦可以透過復活賽獲得多一次投球機會。 勁舞ATTENTION! 尋找勁歌熱舞中的舞蹈員，以及留意音樂節拍和環境細節，並解答任務卡上的問題，在熱舞中解開隱藏的任務謎底！ 逃出熔岩陣 喜歡音樂的訪客絕不能錯過DJ Hub！走進燈光與節奏最合拍的世界，聽到音樂轉變讀出 「The Floor is Lava」時立即搶入指定區域，否則會被淘汰！ 單手大「餵」王 以單手餵隊友食雞翼，測試彼此默契，於限時3分鐘內食完全部雞翼方可獲取積分。 資料來源：海洋公園

點擊圖片即睇組合ERROR率先挑戰「夜．玩．派」部分任務：

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

海洋公園指，只需手持標準入場門票、智紛全年入場證或無限次入場證，無需支付額外費用，便可在「夜．玩．派」舉行期間，由早上開園玩到晚上閉園。挑戰任務的參加者4人組隊後，可於海洋列車高峰站旁的挑戰啟動站索取任務卡，到「動感天地」進行挑戰。完成任務後可憑所獲分數換領豐富獎品，有機會贏場允得運動品牌「SKECHERS」運動鞋換領券及現金券、豐富小食禮品包和園內消費現金券等。

旅發局公布「賞你遊香港」其中21個本地團行程出爐，市民消費滿800元後，即日起可免費換旅行團名額一個，行程細節及換領攻略即看：【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：bit.ly/2JdOaiS

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

記者：陳曉瑩