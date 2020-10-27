革命性成年貓家用血尿檢測工具 偵測貓界「無聲殺手」

很多人都知道陳貝兒（Janis）是愛貓之人，她養了兩隻貓咪，分別是「家姐」Rikka和「弟弟」Jason。Janis對兩姐弟寵愛有加，而且跟很多「貓奴」一樣，十分關注貓咪健康，但她同時感嘆照顧貓咪不容易，「特別當牠們生病時，因為牠們即使感到不適也不懂說出來，令主人難以察覺；我亦聽到特別很多『貓奴』說，貓咪不肯入貓砂盆，排尿又有問題等，令人擔心。」

究竟原因為何？一眾「貓奴」又可如何監察貓咪健康？Janis特別請教了資深獸醫甘雅靜醫生，解開一眾「貓奴」的疑惑。

甘醫生指，貓的一生大約分為3個階段，分別是幼貓（1 歲或以下）、成貓（1歲至7歲）及老貓（7歲或以上）。幼貓常見毛病包括胃腸道問題、皮膚問題、耳道感染、貓流感等；成貓比較健康，但較容易得下泌尿道感染和腸胃炎；老貓則由於身體機能退化，肝、腎功能轉差，或會出現腫瘤。

「如果貓咪頻密出入貓砂盆、在不適當的地方排尿、出現排尿困難或血尿問題，均有可能是罹患下泌尿道疾病。」甘醫生解釋，貓下泌尿道疾病（簡稱FLUTD）是很常見的貓咪疾病，通常會發生在中年、缺少運動、少外出、已經絕育、過重或痴肥的貓咪身上。

及早發現病情並處理

那麼，FLUTD的成因是甚麼？「主要是因為壓力。另外，飲食水分不足會增加結石形成的機會。而隨着貓咪年紀增長，細菌感染和癌症等都是形成FLUTD的因素。」對貓咪影響方面，甘醫生指，如果細菌感染沒有處理好，可由下泌尿道延伸至上泌尿道，之後可能導致腎炎，也可能會患上復發性細菌性膀胱炎，嚴重的更會因為尿道閉塞而導致無法小便。她強調，雄貓需尤為注意，因為牠們的尿道較窄，如果有重覆性尿道閉塞問題，長此下去或會導致急性腎功能衰竭。

現行尿液檢測方法存有風險

如果懷疑貓咪患上FLUTD，獸醫通常會怎樣處理？「我們常用的包括止痛藥，如果與壓力有關會使用抗抑鬱藥，若發現有細菌則會使用抗生素。」甘醫生又指，貓咪非常擅長隱藏自己，即使將帶牠們到診所，獸醫也未必輕易察覺病徵。然而，不少與貓相關的疾病都是靠牠們的小便檢驗出來，所以當懷疑貓咪患上FLUTD，獸醫會透過膀胱穿刺術抽取尿液樣本或要求主人在家中使用疏水砂或留尿貓砂收集尿液樣本以進行化驗。化驗後如果發現尿液鹼性太高，則會使用特別的醫生處方糧，改善尿液酸鹼度，以減少尿道問題。

可是，膀胱穿刺術有機會在穿刺期間形成出血，令化驗結果存有誤差。在家中自行收集尿液樣本時，貓咪亦有可能因習慣問題而抗拒在疏水砂或留尿貓砂上排尿。因此，尿液檢測這個議題，一直都是主人們的一大煩惱。

陳貝兒推介革命性家用血尿檢測工具

▲ Janis向大家推一種簡單方便的工具。

FLUTD就像貓界的「無聲殺手」，由察覺到檢查可能已經發病了一段時間，令貓咪錯過治療的最佳機會。不過，現時有一種非常簡單方便的工具，讓主人可以隨時在家監察貓咪健康。

寵物健康營養管理的全球領導品牌法國皇家Royal Canin一直以來都透過營養配方照顧貓狗的健康需要。透過與寵物界專家攜手合作，突破寵物營養及知識的界限，從而改善每隻寵物的健康狀況。近年品牌便利用其專業知識開展了研發檢測工具的工作。這款革命性嶄新產品Hematuria Detection, technology by Blücare家用血尿檢測工具的設計以科學為本，每包產品內的白色顆粒均含有反應劑，能檢測出在實驗室顯微鏡下每高倍視野低至12個紅血球的微血尿問題。當偵測到尿液中有血紅蛋白，顆粒便會轉換顏色，讓主人能夠輕鬆幫貓咪完成血尿檢測。

▲ Hematuria Detection, technology by Blücare家用血尿檢測工具（一盒兩包 (0.7 oz / 20 g) ）。

用法簡單 持續監察

這款工具用法很簡單，只需要3步。首先，將白色顆粒平均地灑在貓砂上；然後，待貓咪小便之後即場檢查貓砂，只需要幾十秒就可以知道檢測結果。如果顆粒維持白色或呈淡黃色，測試結果為陰性。但如果白色顆粒轉為淺藍或藍色，則表示貓咪尿液中帶血，測試結果為陽性，主人就應盡快帶貓咪到獸醫診所做詳細檢查和進一步診斷*。肉眼可見的檢測結果最長可維持48小時，即使主人平日需要外出工作，他們仍可在回家後檢查貓砂盤，繼而跟進貓咪的尿液狀況。

▲ 貓咪小便後，主人便可觀察顆粒的顏色變化，從而判斷貓咪是否有血尿問題。

另外，如果貓咪已證實患上FLUTD或者出現復發，甚至有其他血尿問題，主人亦可以利用這個工具，按照建議的監察周期，持續在家監察貓咪的病情。一旦發現不正常或者有惡化情況，便可以及時找醫生幫忙。這款顆粒可以輕易跟貓砂混合，貓咪就可以在自己熟悉的環境下，完成非入侵性的尿液檢測，不用再擔心貓咪隱瞞病情了。

▲ 建議主人在貓咪確診患上FLUTD之後2至4個星期到8至10星期內，分兩個階段持續使用此工具3星期，以監察貓咪的小便狀況。及後便可以每3個月做定期檢測。

預防FLUTD「貼士」

想減低愛貓患上FLUTD的機會？最後看看甘醫生為大家提供的五大貼士」吧！

1. 鼓勵貓咪多飲水；若貓咪不太喜歡飲水，可以準備濕糧增加水分吸收

2. 經常清潔貓砂盆，盡量早晚清潔一次

3. 準備一個噴泉式水盆，不但有過濾功能，而且貓咪較喜歡飲流動的水

4. 提供無壓力的生活環境，如減少家中雜聲或避免養太多貓咪

5. 揀選配合有適度礦物質調配的營養配方貓糧

*Royal Canin家用血尿檢測工具Hematuria Detection, technology by Blücare不能代替專業獸醫的診斷。檢測結果亦會根據使用情況及其他因素而有所不同，如貓咪的飲食及服藥情形。每個測試均有其局限性、或出現假陽性和假陰性。概不保證有關測試之準確性。

查詢：Royal Canin熱線電話 / Whatsapp：21587211

場地提供：城大動物醫療中心

（資料由客戶提供）