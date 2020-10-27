浸大研發首個新磁力共振顯影劑　有助診斷阿兹海默症

▲ 浸大研究團隊研發出首個新磁力共振掃描顯影劑，可顯示及檢測阿茲海默症主要標記物「β-澱粉樣蛋白」在腦內積聚的大小和數量。（湯炳強攝）

浸大研究團隊研發出首個新磁力共振掃描顯影劑，可顯示及檢測阿茲海默症主要標記物「β-澱粉樣蛋白」在腦內積聚的大小和數量。團隊於老鼠實驗中證實顯影劑的花青素矽塗層可穿透血腦屏障，可檢測及抑制主要引發阿茲海默症的「β-澱粉樣蛋白」斑塊，證實有治療潛力；團體料至少5年時間才能應用於人體，研究雖未進入臨床階段，但期望研究可協助市民早期診斷，又有助發掘新治療藥物。

浸大化學系教授黃文成表示，現時有6至8成認知障礙症為阿茲海默症。以往阿茲海默症沒有明確診斷方式，醫生大多透過患者的家庭病史、血液等排除法方式來診斷，亦可透過正電子放射斷層掃描(PET)或傳統磁力共振掃描(MRI)，惟於2種掃描方法中，前者具入侵性且費用昂貴，且解像度有限，而後者則未能顯示結構改變，臨床上亦未有獲認可。

浸大團隊於約2年前起研發可用於檢測阿茲海默症患者腦內「β-澱粉樣蛋白」的花青素，製成花青素染料矽塗層，配合利用磁力共振常用的金屬「釓」鈉米顆粒，合成新型顯影劑。黃文成稱，團隊將新型顯影劑透過靜脈注射到基因變種的小鼠身上作實驗，發現經改造的納米顆粒可與「β-澱粉樣蛋白」結合，增強磁力共振信號，其高敏感度有效協助診斷阿茲海默症，可令「β-澱粉樣蛋白」斑塊顯示得更光更明顯，「影像細緻，看得更清」。

同時，團隊指在研究中發現該顯影劑或具治療潛力，顯影劑中的花青素塗層可結合「β-澱粉樣蛋白」的積聚，抑制其產生。研究結果已刊登於國際學術期刊《 Advanced Functional Materials》。

不過，黃文成稱，於人體上應用「仍有很長的路要走」，料仍要5年時間才會進入臨床實驗，但若能成功研發，有助為市民進行大規模普查，令患者盡早接受診斷和治療。另由於研究確立顯影劑有效抑制「B-澱粉樣蛋白」的積聚過程及神經毒性，他指這種納米顆粒在治療阿茲海默症方面的巨大潛力，將成為團隊另一個研究方向。

記者：洪芷晴